پایان محاصره مردم فلسطین و اشغالگری اسرائیل ضامن برقراری صلح است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)،"الکساندر استاپ" وزیر خارجه فنلاند و"اورماس بایت" وزیر امور خارجه استونی روز گذشته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کردند.



در این دیدار،روابط دوجانبه سوریه با دو کشور فنلاند و استونی و همچنین با اتحادیه اروپا و نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه با هدف دستیابی به منطقه ای امن تر و باثبات تر بررسی شد.



بشار اسد در این دیدار به تشریح دیدگاه کشورش درباره اوضاع منطقه خاورمیانه به ویژه مناطق اشغالی فلسطین و عراق پرداخت و تاکید کرد: شکسته شدن حلقه محاصره مردم فلسطین و پایان اشغالگری اسرائیل،تضمین کننده برقراری امنیت و ثبات دائمی در منطقه است.



وزیران خارجه فنلاند و استونی نیز از تلاشهای سوریه برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه تقدیر و بر تمایل کشورهایشان برای تقویت روابط با سوریه در بالاترین سطوح تاکید کردند.



وزیر خارجه فنلاند در دیداربا ولید المعلم همتای سوری خود نیز تاکید کرد: راه صلح ازدمشق می گذرد و سوریه کلید برقراری صلح در منطقه را در دست دارد.



المعلم نیز درباره طرح سازش عربی تاکید کرد هیچ توجیهی برای تغییر این طرح و دادن امتیازهای بیشتر(به رژیم صهیونیستی) وجود ندارد.

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