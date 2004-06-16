مسوول كميته ملي المپيك يكبارهم سراغ كشتي فرنگي را نگرفته اند

عبدالله چمن گلي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" با اشاره به انتقاد هاشمي طبا رييس كميته ملي المپيك به برنامه هاي تيم ملي كشتي فرنگي گفت: ازدقت آقاي هاشمي طبا تشكرمي كنم، اما ايشان راهكاربدهند، ما براساس امكانات اردوكار مي كنيم كه به هيچ وجه متناسب با تيمي كه مي خواهد به المپيك برود نيست.

وي ادامه داد: ما حاضريم درمورد عملكرد خود توضيح بدهيم واميدواريم كه رييس كميته ملي المپيك درجلسات ما شركت كنند، درحدود دو ماهي كه دركنارتيم ملي كشتي فرنگي بوده ام، فقط يكبار آقاي هاشمي طبا را ديده ام وآن هم درتمرينات تيم ملي كشتي آزاد!

چمن گلي با اشاره به مشكلات موجود دراردوي تيم ملي كشتي فرنگي گفت: با توجه به اينكه آقاي هاشمي طبا متولي المپيك در ايران است، بايد بيشتربه مشكلات رسيدگي كند ويك طرفه به قاضي نرود، كشتي فرنگي اكنون بيش ازهرچيز به توجه وآرامش نيازدارد.

چمن گلي درمورد وضعيت ملي پوشان كشتي فرنگي گفت: وضح روحي كشتي گيران بسيارخوب است، زيدوند پس ازمسابقات لهستان كمي مشكل روحي پيدا كرده بود كه حل شد واكنون انگيزه فراواني دارد.

مربي تيم ملي كشتي فرنگي ادامه داد: خوشبختانه هيچگونه آسيب ديدگي دربين ملي پوشان كشتي فرنگي وجود ندارد وتمرينات به شكل بسيارخوبي پيش مي رود.

قهرمان سابق كشتي فرنگي آسيا درمورد وضعيت آمادگي حسن رنگرزگفت: رنگرزبسيارآماده است واكنون درحال رفع اشكالات تكنيكي خود است. رنگرززماني كه ازحريفان امتيازمي گيرد، نبايد به راحتي امتيازبدهد ودرواقع پيروزي خود را حفظ كند، اودر حال آناليزكردن حريفان خود درالمپيك است تا با اطلاعات وآمادگي كامل راهي المپيك شود.

چمن گلي درپايان اظهاراميدواري كرد: كشتي گيران تيم ملي كشتي فرنگي مي توانند درمسابقات جايزه بزرگ مجارستان كارنامه قابل قبولي ازخود به جاي بگذارند.