تونل توحید در موعد مقرر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس نصر آزادانی با اعلام این مطلب گفت : با توجه به حجم بالای کار در پروژه تونل توحید و سرعت بالایی که اجرای این پروژه دارد بر اساس روزشمار نصب شده این طرح افتتاح می شود.

وی افزود: اگر مشکلاتی مانند معارضان پیش نمی آمد این پروژه می توانست 6 ماه زودتر از زمان بندی مشخص افتتاح شود.

نصر آزادنی با شاره به نصب 2 سیستم تهویه در تونل توحید گفت : در دنیا از هر کدام از این سیستم ها تنها یک نمونه استفاده می شود اما با توجه به آلودگی شهر تهران ما از هر دوی آن استفاده می کنیم ، این در حالیست که در تونل 26 کیلومتری شهر مادرید اسپانیا تنها از یکی از این سیستم ها استفاده شده است.

وی در خصوص هزینه های پروژه تونل توحید گفت : در سال 86 ، 33 میلیارد و 200 میلیون تومان و در سال گذشته 93 میلیارد تومان برای تونل هزینه شده است و در سال جاری هم از 89 میلیاردی که مصوب شده تا کنون 20 میلیارد آن تامین شده است.