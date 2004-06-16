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۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در گفتگو با "مهر" خبر داد:

برگزاري دهمين اجلاس كميته اجرايي شبكه آموزش جهانگردي آسيا - اقيانوسيه

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گفت: دهمين اجلاس كميته اجرايي شبكه آموزش جهانگردي آسيا - اقيانوسيه اواسط تيرماه در كشور فيجي برگزار مي شود.

مرتضي احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اين كميته تحت نظارت كميسيون اقتصادي واجتماعي سازمان ملل ( اسكاپ)  20 تيرماه در فيجي برگزار مي شود .

وي افزود:  168 موسسه آموزشي از 39 كشور جهان عضو اين شبكه هستند وهمچنين اين شبكه 7 نقطه كانوني بين المللي دارد كه مركز آموزش جهانگردي ايران يكي از آنهاست كه هر كدام نيز مسووليتهايي برعهده دارند.

وي خاطر نشان كرد: تصميماتي در باره همكاري موسسات آموزشي كشورهاي آسيا واقيانوسيه ، تبادل استاد ودانشجو وبرنامه همكاري با موسسات آموزشي خارجي از اهداف اين اجلاس است .

وي گفت:  تبادل دانشجو ، برگزاري دوره آموزش مربيان تور ، هتلداري،  دعوت از اساتيد خارجي و..  از جمله طرحهايي است كه پس از برگزاري اين اجلاس در كشورعملي خواهد شد.

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تاكيد كرد: در سال جاري  براساس توافق صورت گرفته با چند موسسه آموزشي خارجي ، اين طرحها را اجرا وتبادل دانشجو واستاد خواهيم داشت.

احمدي گفت : كشورايران براساس مسووليتي كه در اجلاس برعهده دارد ، طرح ايجاد بانك اطلاعات كارشناسان ومدرسان جهانگردي را در اجلاس مطرح خواهد كرد وپس از تصويب ، كشورهاي ديگرمي توانند از طريق اين بانك كارشناسان ومدرسان توريسم ومراكز آموزشي كه نياز دارند ، تامين نمايند. 

 

کد مطلب 87449

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