برگزاري دهمين اجلاس كميته اجرايي شبكه آموزش جهانگردي آسيا - اقيانوسيه

مرتضي احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اين كميته تحت نظارت كميسيون اقتصادي واجتماعي سازمان ملل ( اسكاپ) 20 تيرماه در فيجي برگزار مي شود .

وي افزود: 168 موسسه آموزشي از 39 كشور جهان عضو اين شبكه هستند وهمچنين اين شبكه 7 نقطه كانوني بين المللي دارد كه مركز آموزش جهانگردي ايران يكي از آنهاست كه هر كدام نيز مسووليتهايي برعهده دارند.

وي خاطر نشان كرد: تصميماتي در باره همكاري موسسات آموزشي كشورهاي آسيا واقيانوسيه ، تبادل استاد ودانشجو وبرنامه همكاري با موسسات آموزشي خارجي از اهداف اين اجلاس است .

وي گفت: تبادل دانشجو ، برگزاري دوره آموزش مربيان تور ، هتلداري، دعوت از اساتيد خارجي و.. از جمله طرحهايي است كه پس از برگزاري اين اجلاس در كشورعملي خواهد شد.

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تاكيد كرد: در سال جاري براساس توافق صورت گرفته با چند موسسه آموزشي خارجي ، اين طرحها را اجرا وتبادل دانشجو واستاد خواهيم داشت.

احمدي گفت : كشورايران براساس مسووليتي كه در اجلاس برعهده دارد ، طرح ايجاد بانك اطلاعات كارشناسان ومدرسان جهانگردي را در اجلاس مطرح خواهد كرد وپس از تصويب ، كشورهاي ديگرمي توانند از طريق اين بانك كارشناسان ومدرسان توريسم ومراكز آموزشي كه نياز دارند ، تامين نمايند.