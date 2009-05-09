احتمال لغو مرحله نیمه نهایی و فینال رقابتهای لیگ کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته لیگ فدراسیون کشتی بدلیل واریز نشدن مبلغ 8 میلیون تومان ورودیه تیمها برای حضور در رقابتهای لیگ برتر جام خلیج فارس توسط 4 تیم مرحله نیمه نهایی قصد دارد در صورتی که تیمها این مبلغ را واریز نکنند مسابقات را لغو کند.

این درحالی است که تیمهای دانشگاه آزاد و قائمشهر مبلغی بیشتر از 200 میلیون تومان و تیمهای بابل و اندیمشک نیز بیشتر از 100 میلیون تومان برای حضور در لیگ هزینه کرده اند.

برگزاری این مسابقات پخش تلویزیونی ندارد و باید هزینه عوامل اجرایی و داوران از این منبع تامین شود.