اعضای شورای شهر تهران از تونل توحید بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید تعدادی از اساتید دانشگاههای فنی به عنوان مشاور کمیسیون عمران ، شکیب و بیادی را همراهی می کردند.

اعضای شورای شهر تهران در این بازدید به صورت میدانی از همه بخشهای در حال ساخت تونل توحید دیدن کردند.

بر اساس این گزارش پیش از آغاز این بازدید نشست مشترکی میان اعضای شورای شهر و مدیران و دست اندرکاران پروژه تونل توحید برگزار شد.

مهندس خدمتگذار یکی از مدیران این پروژه در این نشست با بیان اینکه شهردار تهران قبل از سال جدید ماهی یکبار و در سال جاری هفته ای یک بار از این پروژه بازدید می کند ، تصریح کرد: حضور بیش از سه هزار کارگر و مهندس در این پروژه کار بسیار سختی است که با مدیریت مناسبی که اعمال می شود در اجرای پروژه با هیچ مشکلی روبرو نشده ایم.

پروژه تونل توحید با طول کلی 3003 متر ، 2136 متر تونل با ارتفاع 5/8 متر و عرض هر تونل 5/13 متر از روز 21 خرداد ماه سال 86 آغاز شد و هم اکنون تعداد 3 هزار و 65 نفر در 3 شیفت کاری در این پروژه مشغول به فعالیت هستند که قرار است بر تعداد آنها افزوده شود.

در ادامه این نشست ، مهندس دادگستر نیا از دیگر مدیران پروژه از ورود آخرین جت فن های تونل توحید ظرف 20 روز آینده خبر داد و گفت: مشکلی که اخیرا در اجرای این پروژه با ان مواجه شدیم قنوات این مسیر است.

در بخش دیگری از این نشست حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ضمن قدردانی از دست اندرکاران این پروژه و شهردار تهران ، بر استفاده از فضای زیرسطحی شهر تهران تاکید کرد و افزود: باید سعی شود تا همزمان با اجرای این پروژه مشکلات و گره هایی که نیاز است بعد از افتتاح تونل باز شود، به صورت موازی انجام گیرد تا با افتتاح این پروژه شهروندان از همه جهت از آن راضی باشند.

مهندس معدلی ، پیمانکار پروژه تونل توحید نیز در این نشست معارضان را مشکل اصلی این پروژه دانست و گفت: کار اجرایی در زیر زمین آسانتر از روی زمین است به گونه ای که در 700 روز گذشته حدود 400 روز وقت ما صرف رفع معارضان شد اما شهردار تهران دستور داد تا روز شمار این پروژه تغییر نکند.

معدلی با اشاره به سرعت زیاد انجام این پروژه گفت : هم اکنون ترافیک دستگاه ها و ماشین آلات بر روی پروژه تونل توحید در زیر زمین بیشتر از سطح روی زمین است و تا کنون مشکلی از جهت ریزش و نشست سطحی در این پروژه اتفاق نیفتاده که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.