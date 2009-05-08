هفت هزار کیلو گوشت غیر بهداشتی در کهگیلویه و بویراحمد معدوم شد

محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بازرسین دامپزشکی استان همچنین بیش از 13 هزار و 650 مورد بازدید از قصابی ها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها، رستوران ها و کبابی ها انجام داده اند.

وی بیان کرد: در سال گذشته تعداد 514 هزار و 140 راس گاو و گوساله، 869 هزار راس گوسفند و بز و یک میلیون و 162 هزار و 337 قطعه مرغ گوشتی در کشتارگاههای دام و طیور استان ذبح شد.

صادقی یادآور شد: هر گونه کشتار دام در کشتارگاههای این استان تحت نظارت یک روحانی ناظر انجام می گیرد.

وی افزود: بازرسین دامپزشکی استان نیز به صورت روزانه بر سلامت و بهداشتی بودن دام و طیور نظارت دارند.