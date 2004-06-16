مدارك ملي پوشان كشتي آزادهنوزبه روسيه ارسال نشده است

به گزارش خبرنگار" مهر" نجم الدين عبدالبيكوف نايب رييس فدراسيون كشتي داغستان با اعلام اين خبرگفت: فدراسيون كشتي ايران درخواست حضورتيم 22 نفره كشتي آزاد ايران دراوماخانوف را داده است، اماهنوزاسامي اين 22 نفروكپي پاسپورت آنها را براي فدراسيون كشتي روسيه ارسال نكرده است.

وي با ابرازخشنودي ازحضورتيم ملي كشتي آزاد ايران دررقابتهاي جام اوماخانوف، اظهاراميدواري كرد كه رقابتهاي جذاب وديدني بين كشتي گيران ايران، روسيه وتركيه دراين مسابقات به وجود آيد.

مسابقات كشتي آزاد جام اوماخانوف روسيه درروزهاي 5 تا 8 تيرماه سال جاري برگزارمي شود وتيم ايران متشكل ازعليرضا حيدري، مهدي حاجي زاده، عليرضا رضايي، اميررضا خادم، فريدون قنبري، غلامرضا محمدي، پژمان درستكار، بابك نورزاد، محمد رضايي وعلي اصغربذري وهمچنين عليرضا دبير ومسعود مصطفي جوكاربعنوان تماشاگرراهي اين رقابتها مي شود.

گفتني است: رقابتهاي جام اوماخانوف روسيه حكم انتخابي ملي پوشان وزنهاي 55 و84 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد ايران براي حضوردررقابتهاي المپيك آتن را دارد.