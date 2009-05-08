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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

120 هزار گلستانی تحت پوشش داروخانه های هلال احمر هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: تنها 120 هزار نفر از مجموع بیش از یک میلیون 650 هزار نفری استان تحت پوشش داروخانه های این جمعیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ممحمد ابراهیم نعیمی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گرگان افوزد: این تعداد جمعیت زیر پوشش دو داورخانه هلال احمر هستند و تمامی داروهای موجود امدادی در این داروخانه ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن استان برای تقویت زیرساختهای امدادی در استان باید برنامه ریزی و نیازمندیهای موجود تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای نجات انسانها امری الهی است که این سازمان در این راستا گام بر می دارد و تاکنون تلاشهای خوبی در این بخش شده است.

به گفته نعیمی به رغم رشد اعتبارات تملک دارایی این جمعیت هنوز با استانداردها فاصله داریم و باید تلاش شود به حد مطلوب برسیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: ساختار هلال احمر به شکل عملیاتی شدن در حال رشد بوده و باید نیروی انسانی مناسب با این ساختار تامین شود.

وی شمار اعضای زیر پوشش این جمعیت را 60 هزار و اعضا داوطلب را 15 هزار نفر اعلام کرد.

کد مطلب 874516

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