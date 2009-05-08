120 هزار گلستانی تحت پوشش داروخانه های هلال احمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ممحمد ابراهیم نعیمی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گرگان افوزد: این تعداد جمعیت زیر پوشش دو داورخانه هلال احمر هستند و تمامی داروهای موجود امدادی در این داروخانه ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن استان برای تقویت زیرساختهای امدادی در استان باید برنامه ریزی و نیازمندیهای موجود تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای نجات انسانها امری الهی است که این سازمان در این راستا گام بر می دارد و تاکنون تلاشهای خوبی در این بخش شده است.

به گفته نعیمی به رغم رشد اعتبارات تملک دارایی این جمعیت هنوز با استانداردها فاصله داریم و باید تلاش شود به حد مطلوب برسیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: ساختار هلال احمر به شکل عملیاتی شدن در حال رشد بوده و باید نیروی انسانی مناسب با این ساختار تامین شود.

وی شمار اعضای زیر پوشش این جمعیت را 60 هزار و اعضا داوطلب را 15 هزار نفر اعلام کرد.