صنعت نفت اهواز بايدجريمه شود

منصوريزداني درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: اين طور به نظرمي رسد كه شركت نفت درنظر دارد فعاليت بسياري ازرشته هاي ورزشي را كه براي اين وزارت هزينه دربردارند، قطع كند. اما با توجه به اينكه تيم تنيس صنعت نفت ازدسته دوم مسابقات كارخودش را آغازكرد واكنون به مسابقات ليگ برترراه يافته، جاي بسي سئوال است كه چرا اين رشته بايد ازجانب مسوولان اين وزارتخانه حذف شود.





رييس هيات خوزستان درادامه با اشاره به اينكه صنعت نفت با كناره گيري ازمسابقات ليگ به روند برگزاري مسابقات لطمه وارد آورده افزود: تصميمات شركت نفت براي خودش محترم است، اما بايد با تخلفي كه آنها مرتكب شده اند ازطريق قانوني برخورد كرد. با توجه به اينكه مسوولان ورزش شركت نفت استان خوزستان تصميم نداشتند دراين رقابتهاشركت كنند، پس چرا درقرعه كشي حضورپيدا كردند؟

گفتني است: سال گذشته نيزباشگاه تنيس حفاري وابسته به شركت ملي نفت يك روزقبل ازشروع مسابقات ليگ برترازمسابقات كناره گيري كرد.