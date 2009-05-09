واکنش وزیرعلوم به انتقادهای دانشگاهیان از دولت در نشستهای انتخاباتی

از دولت نهم حمایت می کنم اما از شخصی حمایت نمی کنم

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شائبه انتخاباتی بودن حضور وزیر علوم در دانشگاهها و تمجید از اقدامات دولت همزمان با سفرهای استانی هیئت دولت در دانشگاهها در ماههای اخیر گفت: از فرد خاصی حمایت نمی کنم اما از عملکرد دولت نهم حمایت می کنم .در هیچ جا و در هیچ جلسه علنی و رسمی نخواهید دید که من از فرد خاصی حمایت کنم به ویژه افرادی که در معرض کاندیداتوری هستند.

منعی برای سخنرانی کاندیداها از هر جناحی وجود ندارد

وی درباره ممانعت از حضور برخی کاندیداها در دانشگاهها گفت: به هیچ عنوان ممانعتی در این زمینه وجود دارد و همه کاندیداها می توانند در دانشگاهها سخنرانی کنند. به عنوان مثال یکی از کاندیداها حتی در دانشگاه خود من (شهید باهنر کرمان) هم حاضر شده و مطالب خود را بیان کرده است.

دانشجویان منتقد دولت در نشستهای انتخاباتی دانشگاهها به کمیته انضباطی نمی روند

زاهدی همچنین در پاسخ به این پرسش مهر درباره محکوم شدن دانشجویانی که در سخنرانیهای انتخاباتی علیه دولت نهم اعتراضی داشته باشند، اظهار داشت: هیچ نمونه ای وجود ندارد که دانشجو، کارمند یا استاد به عملکرد دولت نهم انتقاد کرده باشد و با او برخورد شده باشد. دانشگاهها باید فضایی باشند که تمام افراد بتوانند اظهار عقیده کنند اما نگاه آنها نباید خصمانه باشد بلکه باید روحیه ای انتقادی در میان دانشگاهیان وجود داشته باشد.

نماینده ای به نشستهای انتخاباتی کاندیداها نمی فرستیم

وزیر علوم درباره ارسال نماینده از طرف وزارت علوم یا دانشگاهها در مراسم سخنرانی کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها گفت: وزارت علوم هیچ نماینده ای برای این مراسم ارسال نمی کند. زمانی که یک تشکل دانشجویی برای تشکیل جلسه و یا مناظره ای در دانشگاه درخواست خود را ارائه می دهد پس از تأیید هیئت سه نفره دانشگاهها جلسه با مسئولیت آن تشکل برگزار می شود اما هیچ نماینده ای از سوی وزارت علوم در این جلسات حضور ندارد.