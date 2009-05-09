پذیرش کمتر از10درصد داوطلبان کنکور ارشد/ اعلام نتایج درهفته اول شهریور

افزایش 11 رشته جدید در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی صبح جمعه در بازدید از روند آزمون کارشناسی ارشد در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به افزایش 11 رشته جدید در دانشگاه آزاد در مجموع ظرفیت پذیرش متناسب با افزایش رشته ها و واحدهای پذیرنده افزایش یافته است.

زمان اعلام نتایج

وی در مورد زمان اعلام نتایج افزود: نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هفته اول شهریور اعلام می شود.

جاسبی یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از روز 17 اردیبهشت آغاز شده است و تا روز 19 اردیبهشت ادامه دارد و 385 هزار نفر در این دوره از آزمون به رقابت می پردازند.

افزایش 21 درصد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد آزاد

وی گفت: آمار شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر 121 واحد دانشگاهی مجری دوره های کارشناسی ارشد هستند و 252 رشته در این واحدها ارائه می شود. در مجموع یک هزار و 128 رشته - محل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد وجود دارد که این تعداد نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

60 درصد داوطلبان مرد هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ترکیب شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد خاطرنشان کرد: 60 درصد شرکت کنندگان را مردان و 40 درصد را زنان تشکیل می دهند که از میان 60 درصد شرکت کنندگان در گروه علوم انسانی هستند و 20 درصد در گروه فنی و مهندسی و 20 درصد بقیه نیز به ترتیب در گروه علوم پایه کشاورزی، هنر و پزشکی شرکت کرده اند. کمترین میزان شرکت کنندگان در گروه پزشکی با یک درصد بوده اند.

وی بیشتری افزایش تعداد داوطلب را در گروه هنر اعلام کرد و گفت: داوطلبان این گروه نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد داشت و میزان شرکت داوطلبان در بقیه گروه ها نیز 20 درصد رشد داشته است.

جاسبی اضافه کرد: بیشترین تعداد داوطلب در رشته حسابداری با شرکت 25 هزار داوطلب بوده و پس از آن رشته های حقوق و مدیریت دولتی بیشترین تعداد داوطلب را داشته اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: 17 اردیبهشت ماه 180 هزار نفر، 18 اردیبهشت ماه 80 هزار نفر و 19 اردیبهشت ماه 125 هزار نفر در آزمون شرکت دارند.