به هيچ چيزجز مسابقات اوماخانوف فكر نمي كنم

غلامرضا محمدي دارنده 4 مدال نقره وبرنز كشتي جهان ومدعي پوشيدن پيراهن تيم ملي كشتي آزاد دروزن 55- كيلوگرم درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: تمريناتم بسيارخوب است وازآمادگي ام رضايت دارم، هدف من فقط وفقط كشتي گرفتن است.

محمدي با اشاره به رقابتهاي جام اوماخانوف روسيه گفت: جام اوماخانوف ازرقابتهاي بسيارمعتبراست وسطح كيفي بالايي دارد. بايد ديد برروي تشك چه اتفاقاتي مي افتد، اما به شخصه تمام تلاشم را خواهم كرد تا بهترين نتيجه ممكن را بگيرم.

وي درمورد عقيده برخي كارشناسان مبني برانجام مسابقه انتخابي وزن 55- كيلوگرم درايران وسروزن قانوني گفت: من دوهفته پيش سروزن رسيدم ودرمسابقات انتخابي كشتي گرفتم، اگربقيه مدعيان به ميدان نيامدند كه مشكل ازمن نيست.

محمدي گفت: اميدارم درجام حذفي اوماخانوف گره وزن 55- كيلوگرم بازشود، من به موفقيت خودم خيلي اميدوارم. دارنده 4 مدال نقره وبرنزكشتي آزاد جهان درپايان گفت: به عقيده من بهترين راي انتخاب ملي پوشان كشتي مسابقات انتخابي است كه تكليف را روشن مي كند، اميدوارم كه بتوانم با عملكردم اعتماد كادرفني وكميته فني را به خود جلب كنم.