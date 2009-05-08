حل مشکل مسکن فرهنگیان مهمترین وظیفه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی 862 واحد مسکن مهر فرهنگیان اردبیل اظهار داشت: رفع مشکلات مسکن فرهنگیان هم اکنون در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر دولت اعتقاد دارد که فرهنگیان برای برخورداری از آرامش روحی و تربیت نسلی دیندار و سالم، نباید دغدغه مسکن و معیشت داشته باشند و امسال در راستای تحقق این مهم گام برمی دارد.



استاندار اردبیل با بیان اینکه امسال، سال شکوفایی اجرای مسکن مهر در استان اردبیل خواهد بود، تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی مسکن مهر فرهنگیان بیانگر توجه ویژه دولت و پیشتازی معلمان و فرهنگیان در این زمینه است.

وی عنوان کرد: با تلاشهای صورت گرفته ما بی صبرانه در آرزوی روزی هستیم که جشن خانه دار شدن همه فرهنگیان و معلمان را در استان اردبیل برگزار نماییم و شاهد حل این مشکل مهم باشیم.

حقیقت پور همچنین در ادامه بر ضرورت پیش بینی حل مشکل مسکن فرهنگیانی که در سالهای اخیر به جمع معلمان استان اضافه شده اند، تاکید کرد.

وی ابراز داشت: ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که معلمان، فارغ از دغدغه های مسکن و درآمد، فقط به تربیت نسل انقلابی سالم در استان اردبیل مشغول باشند.

خاطر نشان می شود: عملیات احداث طرح 862 واحدی مسکن مهر فرهنگیان اردبیل با حضور استاندار و جمعی از معلمان و فرهنگیان استان در شهرک کوثر این شهرستان آغاز شد.

