سرلشکر جعفری: بسیج ضامن دستاوردهای کشور است / تهدید امنیتی ایران بی نتیجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که روز پنجشنبه در همایش "بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همهجانبه کشور " سخن میگفت، با بیان اینکه هدف باید توسعه کشور در کنار توجه به عدالت و رشد و پیشرفت باشد، گفت : در دوران سازندگی اقدامات بسیار موثری در توسعه زیرساختها شد اما این توسعه متناسب با پیشرفت عدالت در کشور نبود.
وی ادامه داد : به نظر میرسد چند سالی است که تاکیدات مقام معظم رهبری موثر واقع شده و اقدامات خوب و مفیدی در حال انجام است اما آنچه که مورد نظر است، قطعا پیشرفت همراه با عدالت و قرار گرفتن عدالتی با محور توسعه در کشور است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تهدیدات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انقلاب ما را تهدید میکند، گفت: بسیج برای استمرار انقلاب است و هرجا که اهداف انقلاب در حال افول یا سست شدن باشد، بسیج، انقلاب را نجات میدهد و روح انقلاب را زنده میکند.
وی همچنین تاکید کرد: این یک معجزه در انقلاب است که بعد از 30 سال از انقلاب، حرکتهای سازندگی که در مقاطعی رو به افول بود، باز احیا شده و پرقدرتتر از گذشته به کار خود ادامه میدهد.
سردار جعفری افزود: بسیج سازندگی و فعالیتهای آن در راستای ماموریتهای سپاه است؛ چرا که سپاه بر اساس قانون اساسی باید از دستاوردهای انقلاب حفاظت کند و فعالیتهای بسیج سازندگی نیز در همین راستا است. البته در این زمینه به کمک اندیشمندان، صاحبان قلم و هنرمندان نیازمندیم و از تلاشهای آنها استقبال میکنیم.
وی سازندگی را برای کشور الگوسازی برای جهانیان عنوان کرد و افزود: این الگوگیری برای کسانی است که می خواهند روی پای خودشان بایستند و این الگو سازی در راستای اهداف انقلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
فرمانده کل سپاه در پایان با تقدیر از دست اندرکاران بسیج سازندگی تصریح کرد: باید توجه داشت که هنوز در آغاز راه هستیم چون حفظ انقلاب ماموریت ماست و این مهم در گرو پیشرفت همراه با عدالت است .
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