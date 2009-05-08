  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

سرلشکر جعفری: بسیج ضامن دستاوردهای کشور است / تهدید امنیتی ایران بی نتیجه است

سرلشکر جعفری: بسیج ضامن دستاوردهای کشور است / تهدید امنیتی ایران بی نتیجه است

فرمانده کل سپاه پاسداران ، ایران را یک قدرت بزرگ منطقه‌ای خواند که قدرتش معنوی است و گفت: تهدیدات نظامی و امنیتی درباره‌ جمهوری اسلامی ایران هرچقدر خسارت وارد کند، نمی تواند جلوی اهداف انقلاب را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که روز پنجشنبه در همایش "بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه‌ همه‌جانبه‌ کشور " سخن می‌گفت، با بیان اینکه هدف باید توسعه‌ کشور در کنار توجه به عدالت و رشد و پیشرفت باشد، گفت : در دوران سازندگی اقدامات بسیار موثری در توسعه‌ زیرساخت‌ها شد اما این توسعه متناسب با پیشرفت عدالت در کشور نبود.

وی ادامه داد : به نظر می‌رسد چند سالی است که تاکیدات مقام معظم رهبری موثر واقع شده و اقدامات خوب و مفیدی در حال انجام است اما آنچه که مورد نظر است، قطعا پیشرفت همراه با عدالت و قرار گرفتن عدالتی با محور توسعه در کشور است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تهدیدات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انقلاب ما را تهدید می‌کند، گفت: بسیج برای استمرار انقلاب است و هرجا که اهداف انقلاب در حال افول یا سست شدن باشد، بسیج، انقلاب را نجات می‌دهد و روح انقلاب را زنده می‌کند.

 وی همچنین تاکید کرد: این یک معجزه در انقلاب است که بعد از 30 سال از انقلاب، حرکت‌های سازندگی که در مقاطعی رو به افول بود، باز احیا شده و پرقدرت‌تر از گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

سردار جعفری افزود: بسیج سازندگی و فعالیت‌های آن در راستای ماموریت‌های سپاه است؛ چرا که سپاه بر اساس قانون اساسی باید از دستاوردهای انقلاب حفاظت کند و فعالیت‌های بسیج سازندگی نیز در همین راستا است. البته در این زمینه به کمک اندیشمندان، صاحبان قلم و هنرمندان نیازمندیم و از تلاش‌های آنها استقبال می‌کنیم.

وی سازندگی را برای کشور الگوسازی برای جهانیان عنوان کرد و افزود: این الگوگیری برای کسانی است که می خواهند روی پای خودشان بایستند و این الگو سازی در راستای اهداف انقلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرمانده کل سپاه در پایان با تقدیر از دست اندرکاران بسیج سازندگی تصریح کرد: باید توجه داشت که هنوز در آغاز راه هستیم چون حفظ انقلاب  ماموریت ماست و این مهم در گرو پیشرفت همراه با عدالت است  .
 

کد مطلب 874579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها