نیاز 200 میلیارد متر مکعبی اروپا به گاز / ایران شریک قابل اعتماد اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر ،"غلامحسین نوذری" در گفتگو با روزنامه آلمانی "هندلز بلات" در پاسخ به این پرسش که با وجود قطعنامه های صادر شده علیه ایران چرا شرکت های آلمانی باید در کشور شما فعالیت داشته باشند، اظهار داشت : اقتصاد آلمان بر صادرات استوار است و ایران در این راستا بازار بزرگی برای این کشور محسوب می شود. از طرف دیگر ایران منابع انرژی سرشاری دارد و آلمان و اروپا در آینده خیلی بیشتر از آنچه ما امروز تصور می کنیم به انرژی گاز نیاز خواهند داشت.

وی افزود : به دلیل این احتیاجات و نیازمندیهای دو طرفه باید ما روابطمان را با یکدیگر تعمیق بخشیم. ایران می تواند یک تحویل دهنده انرژی مطمئن برای آلمان باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آلمان چگونه باید گاز ایران را به اروپا ببرد، اظهار داشت : ما تصمیمات و فعالیت های خود را برای ساخت خطوط لوله به اصطلاح "خط لوله فارس" که گاز ایران را به اروپا منتقل می کند گسترش داده ایم. شرکت های اروپایی مختلفی علاقه برای همکاری با ایران در این راستا را نشان داده اند.

نوذری همچنین از اعلام آمادگی شرکت های آلمانی در این راستا خبر داده و خاطر نشان کرد : به دلیل نیاز در حال رشد گازی حدود 200 میلیارد متر مکعبی اروپا مقدار قابل توجهی از این نیاز باید از ایران برطرف شود. تصور من از گفتگو با نمایندگان اقتصادی آلمان این است که شرکت های آلمانی علاقمند به گسترش روابط خود با ایران هستند.

نوذری دربخش دیگری ازاین گفتگو درپاسخ به این پرسش که آیا ایران می تواند با توان شخصی ازبرنامه های گازی خود حمایت کند، اظهار داشت : ما یک برنامه متناسب برای گسترش تولیدات گازی خود داریم اما در این راستا یک اصل را در نظر داریم و آن اینکه کسی که گاز ما را می خواهد باید درحمایت ایران دراین راستا با ما مشارکت کند اما اگرما تعهد جدید برای تحویل انرژی را بر عهده گرفتیم به آن پایبند خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ما برای این منظور به قراردادهایی نیاز داریم، اظهار داشت : ایران یک شریک کاملا قابل اعتماد است.

وزیر نفت کشورمان در ادامه در پاسخ به خبرنگار این روزنامه آلمانی مبنی بر اینکه تکلیف شرکت های آلمانی که از ممانعت دولت برای مبادله با ایران شکایت دارند در این میان چیست خاطر نشان کرد : ما این شانس بزرگ را ارائه دادیم و کسی که اول پیش قدم شود اول هم نتیجه می گیرد.

وی افزود : کشورهای همسایه ما و بسیاری از کشورهای دیگر به دریافت گاز ما علاقه دارند و ما همیشه و تا ابد در این راستا زمان نداریم.

نوذری دربخش دیگری ازاین گفتگو درباره علاقه ایران به شرکت درپروژه نوبوکو اظهار داشت : هیچ کشور دیگری وجود ندارد که در دراز مدت و مطمئن بتواند گاز را در این پروژه تحویل دهد. این پروژه به منابع گازی بزرگی نیاز دارد که تنها ایران این قابلیت را دارد.

وی با تاکید بر اینکه ایران ازبزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان است اظهار داشت : نابوکو یک شانس برای اروپا بوده و ما آماده برای هماهنگی در این راستا هستیم.