آیه روز:

وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

انسان را درباره پدر و مادرش به نیکى کردن سفارش کرده ایم و اگر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایه جهالت و نادانى وبدون معرفت و دانش که روشنگر حقایق است چیزى را شریک من قرار دهند ، از آنان اطاعت مکن . بازگشت شما فقط به سوى من است ، پس شما را به آنچه همواره انجام می داده اید ، آگاه می کنم .

سوره عنکبوت، آیه 8

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص) فرمودند:



عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة قیام لیلها و صیام نهارها .



ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شبهایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.

مشکاة‏الانوار، ص 544