۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۰

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

انسان را درباره پدر و مادرش به نیکى کردن سفارش کرده ایم  و اگر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایه جهالت و نادانى  وبدون معرفت و دانش که روشنگر حقایق است چیزى را شریک من قرار دهند ، از آنان اطاعت مکن . بازگشت شما فقط به سوى من است ، پس شما را به آنچه همواره انجام می داده اید ، آگاه می  کنم .

سوره عنکبوت، آیه 8  

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة قیام لیلها و صیام نهارها .

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شبهایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.

مشکاة‏الانوار، ص 544

