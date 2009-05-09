فعالان انتخاباتی برای فعالیت باید نیت خالص داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر جمعه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش ملی مسئولان دانشجویی و جوانان ستاد مهندس میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات موجود در کشور خاطرنشان کرد: شبهات، تهدیدهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و اخلاقی مشکلاتی است که توسط دشمن برای کشور ایجاد می شود اما باید با حالت امیدواری و استفاده از استعدادها و توان، مشکلات راحل کرد.



وی با بیان اینکه جنبه های مثبت موجود در نظام را نیز باید دید تا به آینده امیدوار شد، تصریح کرد: باید بکوشیم و از طرق صحیح و عاقلانه مشکلات را حل کنیم تا عقلانیت حاکم شود.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه جایگاه ایران در منطقه و جهان را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: رؤسای برخی کشورها که دستشان در دست دیگران است مخالف ایران هستند اما توده های مردم در دنیا علاقمند جمهوری اسلامی هستند.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش جوانان در آینده سازی کشور خاطرنشان کرد: جوانان مهمترین قشر کشور هستند که نباید به وادی فراموشی سپرده شوند.



وی تاکید کرد: باید به مشکلات اخلاقی، فکری و اقتصادی جوانان توجه شود.



آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: می‌توان براساس آمارگیری و نظرخواهی مشکلات را رصد کرد تا مسائل را کاربردی تر حل کرد.



این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به اینکه نیت خالص خود را در فعالیت ها به کار بیندازید، ابراز داشت: نیت خالص و تصمیم جدی بگیرید و تفکر و اندیشه خود را در حل مشکلات به کار بیندازید.



وی با بیان اینکه 70 آیه از قرآن کریم انسان را دعوت به عقل و تفکر می کند، گفت: تمام مشکلات از راه تفکر و عقلانیت قابل حل است.



آیت الله مکارم تاکید کرد: جهادهای فرهنگی، اخلاقی، رسانه ای، سیاسی و نظامی با دشمن باید برای خدا باشد و در این صورت است که انسان مورد هدایت خداوند قرار می گیرد.



این مرجع تقلید عنوان کرد: وعده های خداوند تخلفی ندارد چون تخلف از وعده ها برای شخص ناتوان است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: باید دست به دست هم دهیم و فاصله ها را کم کنیم و از برکت الطاف الهی نیز در این راه بهره مند شویم.



رئیس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در قم نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: حل مشکلاتی اقتصادی و معیشتی که در کشور وجود دارد در گرو اعتقادات صحیح و اندیشه ناب اسلامی است.



حجت الاسلام مسعود ادیب افزود: نگران مشکلاتی هستیم که آرمان های انقلاب اسلامی و نظام را تهدید می‌کند.



رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در قم ابراز امیدواری کرد: تلاش های صورت گرفته در جهت تحکیم و تصحیح اعتقادات دینی و جلوگیری از سوء استفاده از نام دین مثمر ثمر واقع شود.



سخنگوی دانشجویان حاضر در این دیدار نیز در پایان با مغتنم شمردن فرصت انتخابات خاطرنشان کرد: ما دانشجویان تلاش می کنیم از این نعمت بهره ببریم و تکلیف خودمان را نسبت به کشور و نظام ادا کنیم و دیدار دانشجویان با مراجع عظام تقلید میثاقی بر عزم جزم ماست تا تکلیف خود را ادا کنیم.