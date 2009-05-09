تهران در بسکتبال نوجوانان کشور قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در پایان مرحله پایانی این مسابقات که بعد از ظهر جمعه در سالن ورزشی پیامبراعظم شهرستان آمل برگزار شد، تیم تهران در یک دیدار سخت و نفسگیر با نتیجه 68 بر 62 همشهری خود توابع تهران را شکست داد و قهرمان کشور شد.

دیدار حساس و پربرخورد دو تیم در پایان وقت قانونی مسابقه مساوی خاتمه یافت و دوتیم در سه وقت 5 دقیقه ای به مصاف هم رفتند که تیم تهران با شش امتیاز اختلاف نسبت به حریف خود، قهرمانی کشور را جشن گرفت.

امروز و در دیدار رده بندی این رقابتها تیم فارس با برتری 63 بر 51 برابر مازندران "میزبان مسابقات"، عنوان سومی بسکتبال نوجوانان کشور را از آن خود کرد.

رئیس هیئت بسکتبال شهرستان آمل در این خصوص گفت: مرحله نهایی این مسابقات با حضور چهار تیم "تهران، توابع تهران، مازندران و فارس" به میزبانی شهرستان آمل در سالن ورزشی پیامبر اعظم به مدت دو روز برگزار شد.

محمدعلی رجایی افزود: مسابقات امسال بسکتبال قهرمانی کشور با حضور 16 تیم در دو منطقه برگزار و از هر گروه دو تیم برتر به مرحله پایانی صعود و در آمل با هم رقابت کردند.

در این مرحله سرپرست تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشور حضور داشت.

