دکتر نعمت الله یلدیریم با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: حدود 20 هزار بیت شاهنامه را استاد مانجاتی لوگال به زبان ترکی استانبولی ترجمه کرده بود که در سال 1905در ترکیه منتشر شد،. این کتاب اولین ترجمه شاهنامه به زبان ترکی است اما تا کنون ترجمه کاملی از این اثر بزرگ ایرانی وجود ندارد، بنابراین تصمیم گرفتم باقیمانده ابیات شاهنامه را ترجمه کنم و به همراه 20 هزار بیت استاد لوگال منتشر کنم.

وی افزود: در مرحله اول 5هزار بیت شاهنامه را ترجمه کردم که به همراه ترجمه شاهنامه لوگال در قالب یک کتاب منتشر شد و هم اکنون نیز مشغول ترجمه 30 هزار بیت باقیمانده هستم که پس از اتمام کار به عنوان جلد دوم شاهنامه منتشر خواهد شد.

یلدیریم تصریح کرد: نجاتی لوگال استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک بود که در سال 1964 فوت شد. من جلد اول شاهنامه را که اغلب آن ترجمه‌های لوگال بود با نسخه ژولیوس مهلو مصحح فرانسوی مقابله کردم و این جلد توسط یکی از معتبرترین انتشارات ترکیه با عنوان "کابالچی" منتشر شد . قرار است که جلد دوم شاهنامه را نیز این ناشر روانه بازار کتاب کند.

"فرهنگ اساطیر ایران" از دیگر آثار یلدیریم است که چندی پیش توسط انتشارات کابالچی منتشر شد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به استقبال استادان ادبیات ترکیه از این اثر توضیح داد: "فرهنگ اساطیر ایران" حاصل بیش از 5 سال تحقیق من است که در کتابی 820 صفحه‌ای منتشر شده است. یکی از منابعی که در تالیف این کتاب بیشترین استفاده را از آن کردم کتاب "فرهنگ اساطیر ایران" تالیف دکترمحمد جعفر یاحقی بود.

به گفته یلدیریم جستاری درباره واژه اسطوره، خاستگاه و محل اسطوره، کارکرد اسطوره، مذاهب ایران قدیم، قهرمانان ایزدی، اساطیر زردشتی، نیروهای خیر و شر، اهورامزدا و اهریمن، اسطوره و آفرینش، نخستین پدر و مادر انسان، زندگی پس از مرگ، بهشت و دوزخ و... از جمله مباحث این کتاب هستند.

وی در ادامه افزود: این کتاب به ترتیب الفبایی نوشته شده است و نخستین مقاله آن با آب شروع می شود. در این مقاله سعی کردم معناهای متفاوت آب در فارسی قدیم ، میانه و نو و باورهای عامیانه مردم درباره این واژه را بیان کرده و نشان دهم این واژه نماد چه چیزهایی به کار می‌رفت. آخرین مقاله این کتاب نیز درباره اسطوره "ذوالقرنین" است. در پایان هر مقاله شعرهایی از اشعار شاعران ایرانی به عنوان شواهد آمده است.