سخنگوی موسوی نیستم / میرحسین پوپولیست نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید محمدرضا خاتمی در جمع رسانه های گروهی لرستان، راجع به جایگاه احزاب در دولت موسوی، اظهار داشت: من سخنگوی میرحسین موسوی نیستم؛ ان شاء الله خودشان یا اعضای مستقیم ستادشان تشریف آوردند توضیح کامل خواهند داد.

وی ادامه داد: موسوی از ابتدای انقلاب خودش عضو حزب بوده است و روزنامه ارگان وابسته به حزب را اداره می کرده است و بعد از آن نیز کارهای تشکیلاتی انجام داده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بیان اینکه خصیصه کشور ما این است که احزاب آنگونه که باید و شاید جا نیافتاده اند، یادآور شد: حتی در میان نخبگان ما حزب آنگونه که باید پایگاه داشته باشد ندارد، بنابراین باید بپذیریم که در شرایط فعلی احزاب آنچنان نیستند که همه نخبگان و شایستگان کشور را پوشش دهند.

خاتمی افزود: با توجه به این موارد طبیعی است که هر دولتی که بر سر کار بیاید افرادی را مجبور است انتخاب کند که خارج از روابط حزبی باشد.

میرحسین معتقد به کار حزبی و تحزب است

وی با تاکید بر اینکه "در رابطه با احزاب گفتگوهای صریحی با میرحسین انجام داده ایم"، عنوان کرد: موسوی دقیقا معتقد به کار حزبی و تحزب است.

نایب رئیس مجلس ششم با بیان اینکه میرحسین موسوی به کارهای تشکیلاتی بیش از گذشته اهمیت خواهد داد، ادامه داد: موسوی این تعهد را در خود دارد که امکان کار احزاب و نهادهای مدنی مختلف را فراهم کند و موانع را از پیش روی آنها بردارند.

خاتمی همچنین با اشاره به برخی اظهارات پیرامون اینکه موسوی به روش های پوپولیستی روی آورده است، عنوان کرد: گاهی اوقات به موسوی گفته می شود فلان شعار را بدهید این رای آور است اما وی امتناع می کند که این امر ناشی از صداقت و دوری جستن از کارهای پوپولیستی است.

وی با اشاره به اینکه موسوی معتقد است که باید شعاری بدهد که در عمل قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، خاطر نشان کرد: کارهای پوپولیستی در روش و مرام موسوی نیست البته مردم داری، توجه به محرومان و ارتباط مستقیم با مردم جزء برنامه های وی هست.

خاتمی ابراز امیدواری کرد: در دولت میرحسین موسوی شاهد پا گرفتن همه نهادهای مدنی از جمله احزاب باشیم.

معتقد به فرصت سوزی در دولت اصلاحات نیستم

دبیر کل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه خیلی معتقد به فرصت سوزی در دولت اصلاحات نیست، یادآور شد: امروز که 4 سال از دولت اصلاحات می گذرد همه ما به عینه می بینیم که آن روش هایی که جواب داده است و در کشور ما باعث رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است روش هایی بود که جریان اصلاحات در پیش گرفته بود.

خاتمی افزود: اگر ما نتوانستیم به همه آرمانها و اهداف خود برسیم مقداری به دلیل بی تجربگی و مقداری هم به خاطر موانع ساختاری از جمله بافت قدرت در جامعه بود.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد متناسب با ظرفیت های جامعه پیش برود امکان این وجود ندارد که یک شبه به همه اهداف برسد، بیان داشت: مخالفین اصلاحات برای اینکه بتوانند اذهان را منحرف کنند خیلی از کلمه "فرصت سوزی" استفاده و سوء استفاده می کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه "شاید می شد در زمان دولت اصلاحات در بعضی جاها بهتر عمل کرد"، یادآور شد: اما وقتی برآیند عملکرد و رفتار دولت اصلاحات را در نظر می گیریم به نظر من یک روند منطقی و عاقلانه ای وجود دارد.

خاتمی خاطرنشان کرد: در صورتی که جریان اصلاحات در انتخابات به پیروری برسد ادامه راه همان راه خواهد بود ولی با تجربه بهتر و نیروهایی که امتحان خود را پس داده اند.