روسیه اشتیاق زیادی برای همکاری و ورود به گفتگوهای خلع سلاح هسته ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رز گاته مولر" معاون وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با اینترفکس درباره گفتگوهای روسیه و آمریکا در خصوص تسلیحات هسته ای در خاک آمریکا و یا اروپا گفت: آمریکا خرسند خواهد شد تا در خصوص تسلیحات غیر استراتژیک هسته ای در کشورهای فراتر از آمریکا با روسیه وارد گفتگو شود. اما درک من این است که روسیه اشتیاق زیادی برای همکاری و ورود به این گفتگوها ندارد. بر این باورم که در آینده نزدیک ،پس از ماه دسامبر، ما قادر خواهیم بود تا گفتگوهایی را درباره سیستم های تسلیحاتی داشته باشیم. در گذشته ما از آنها به توان تسلیحات تاکتیکی هسته ای نام می بردیم.آمریکا خرسند خواهد شد تا در باره اینگونه تسلیحات گفتگو کند.

معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین در ادامه در رابطه با پیشنهاد روسیه مبنی بر استقرار سامانه موشکی آمریکا در گاباله آذربایجان و آرماویل روسیه به جای جمهوری چک و لهستان در اروپای شرقی گفت: زمانی که من در مسکو رئیس مؤسسه کارنگی بودم فکر می کردم که پیشنهاد بسیار جالبی است و هنوز هم فکر می کنم که باید در این باره بیشتر تحقیق شود. من در گفتگو با همتای روسی خودم فهمیدم که این پیشنهاد همچنان بر روی میز قرار دارد و به شخصه تصور من این است که این پیشنهادی است که آمریکا باید تمایل به تحقیق و بررسی آن را داشته باشد.

این مقام آمریکایی در پاسخ به پرسش مربوط به همکاری های هسته ای تهران- مسکو گفت: روسیه همکاری های وسیعی را در حوزه هسته ای با ایران دارد . راکتور بوشهر یک بینش واقعی را به روسیه در رابطه با جامعه صادرات ایران داد. روسیه قراردادها و توافقاتی بسیاری دارد که می تواند در گفتگوها مورد استفاده قرار گیرد. این کشور برخی پیشنهادهای جالبی در گذشته از طرق سرگئی کرینکو رئیس روس اتم برای استفاده خدمات سوخت هسته ای آنگارسک به عنوان بخشی از راه حل به ایران داده است. روسیه ایده های خوبی در گذشته داشت و امیدوارم که این نوع نگرش ادامه پیدا کند.

وی در باره ارائه سیستم های موشکی اس 100 روسی به ایران نیز افزود: البته در این باره هنوز نگرانی هایی وجود دارد.

طرف روسی گفته است که این سیستم ها تهاجمی نیست بلکه اینها یک مشخصه دفاعی دارند و اینکه ارائه این تسلیحات به ایران نقض قوانین بین المللی بشمار نمی رود. اول از همه این مایه ستایش تکنولوژی دفاع هوایی روسیه است که آمریکا درباره اس 300 آن بسیار نگران شده . من فکر می کنم که آمریکا به خاطر اینکه این سیستم ها می تواند منطقه را بسیار بی ثبانت کند در این باره نگران است.