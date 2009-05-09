حقوق رکابزنان افزایش می یابد/ تور ریاست جمهوری راه ورود به میادین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری که یک ماه پس از دریافت حکم سرپرستی علی انصاری در فدراسیون دوچرخه سواری ظهر امروز(شنبه) در سالن اجتماعات امور مشترک فدراسیون ها برگزار شده بود مربی تیم ملی، دبیر فدراسیون ، دبیر سازمان لیگ دوچرخه سواری نیز حضور داشته و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

انصاری در ابتدای سخنان خود ورزش دوچرخه سواری را یکی از ورزش های مادر در دنیا خواند و گفت: در سال اصلاح الگوی مصرف، دوچرخه سواری می تواند سهم بسزایی در اصلاح الگوی مصرف در انرژی داشته باشد البته این فرآیند چند منظوره است و تصمیم گیری های آن برعهده دولت خواهد بود.

وی با بیان اینکه با وارد شدن دوچرخه به عنوان وسیله ای کارآمد در حمل ونقل می توان آن را در سبد خانوار نگاه کرد نه اینکه آن را یک سرگرمی دید، افزود: صنعت ورزش در برخی بخش ها دارای فقدان دانش است و همین باعث شده تا شاهد رشد بهینه این رشته نباشیم.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما در اولین برنامه خود شاهد برگزاری دومین مرحله تور بین المللی ریاست جمهوری از 21 تا 25 اردیبهشت ماه در تهران هستیم. این رقابتها حساس ترین تورنمنت بین المللی کشور در این فصل بوده و برگزاری مطلوب آن از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا معتقدم برگزاری مناسب این تور راه ورود به تورهای جهانی است.

سه خودرو و 80 هزار دلار جایزه برای رکابزنان

انصاری در پاسخ به این سوال که جوایز تور بین المللی ریاست جمهوری به چه میزان است گفت: جایزه رکابزنان برتر به همراه برخی متعلقات آن نزدیک به 80 هزار دلار می رسد که نسبت به تور قبل 30 هزار دلار افزایش یافته است. در کنار آن سه خودرو نیز برای برترین رکابزن فنی، با اخلاق ترین دوچرخه سوار و یکی از زحمت کشان فدراسیون در نظر گرفته شده است.

حضور سه حامی مالی در تور ریاست جمهوری

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا با حضور وی شاهد حضور سرمایه گذاران در این رشته خواهیم بود گفت: اگر احساس امنیت برای سرمایه گذار باشد قطعا سرمایه گذار به بخش ورزش ورود پیدا می کند. اساس حضورم در دوچرخه سواری بر کمک بوده است و امیدوارم بتوانم توانمندی های بخش خصوصی را به این رشته وارد کنم بطوریکه در تور ریاست جمهوری بازار مبل ایران و بازار موبایل ایران اسپانسر بوده و شرکت سایپا نیز کمک مالی خواهد داشت.

حضور دبیر ACC و اولین خبرنگار سایت تخصصی دوچرخه سواری جهان از استرالیا

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حضور اولین خبرنگار خارجی در کنار تورهای ایرانی گفت: سایت سایکلینگ نیوز یکی از سایت های معتبر دوچرخه سواری جهان در استرالیا بوده و بعد از سایت فدراسیون جهانی از اهمیت بسزایی در نشر اخبار این رشته برخوردار است. خوشبختانه صحبت هایی برای حضور خبرنگار این سایت در کنار تور تهران انجام شده و اگر این اتفاق بیفتد برای اولین بار شاهد انعکاس اخبار تور ایران در این سایت خواهیم بود. در کنار آن برای حضور میهمانان خارجی از بسیاری از مسئولین دعوت بعمل آورده ایم و تنها مستر چویی دبیر ACC برای مراسم اختتامیه این تور به ایران سفر می کند.

در آسیا سوم هستیم

وی به وضعیت دوچرخه سواری کشور اشاره کرد و گفت: دوچرخه سواری به لطف آقای آشتیانی در بخش پیست تنها با داشتن یک پیست حرفه ای و با حداقل امکانات توانسته جایگاه خوبی بدست آورد اما در بخش جاده رنکینگ سوم آسیا را در اختیار داریم. قطعا در بخش پیست نیز با ساخت 5 مجموعه جدید استفاده بیشتری کرده و با کمک تلفیق علم و تجربه سنتی می توانیم به موفقیت های بیشتری دست یابیم.

انصاری ادامه داد: امیدواریم این پیست ها تا پایان سال قابل بهره برداری باشد و با کمک سازمان تجهیز طرح های نوآوری و مهندسی این مجموعه ها به خوبی پیش رود.

وی در خصوص حضور مربیان خارجی نیز گفت: ظرفیت مربیان داخلی ما خوب است اما برای ارتقاء نیازمند ارتقاء علمی و افزایش دانش مربیان هستیم. باید دانش مربیان ما افزایش یابد و دانایی را به روز کنیم تا نیازی به حضور مربیان خارجی نباشد.

بدنبال احیای لیگ هستیم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت لیگ های حرفه ای این رشته گفت: ما در صدد هستیم تا لیگ های دوچرخه سواری را احیا کنیم. بدنبال افزایش تیم های حاضر در لیگ به عدد 18 هستیم و هم اکنون نیز در تلاشیم تا دو تیم از سازمان مبل ایران و باشگاه استقلال را وارد این بخش کنیم.

وی در همین خصوص افزود: در کنار آن با کمک بخش خصوصی و رسانه ها باید تماشاچیان را وارد مجموعه آزادی کنیم تا شاهد برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در سطح بالاتری باشیم.

انصاری در باره مشکلات سازمان لیگ در چند ماهه گذشته نیز خاطر نشان کرد: ما باید شکل مهندسی و منظمی به روند اجرایی مجموعه بدهیم. باید یک دوره لیگ برگزار شود و با برنامه ریزی مشکلات کاسته شود که قطعا این مسئله مشارکت بیشتری را از سوی تمامی اعضای دوچرخه سواری می طلبد.

تورها را کم نمی کنیم بلکه افزایش می دهیم

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه برگزاری تورها خاطر نشان کرد: ما قصد کاهش تورهای بین المللی را نداریم بلکه قصد افزایش آن ها را داریم تنها هدف ما ارتقاء این تورها از نظر کمیت و کیفیت است. تور آذربایجان یکی از قوت های فدراسیون است و نشست هایی را با مسئولین آن انجام داده ایم تا مشکلات آن حل شود. در خصوص برگزاری تور تفتان نیز معتقدیم که برگزاری تور بین المللی تعریف دارد و در کنار بخش نرم افزاری نیازمند امکانات سخت افزاری هستیم. صحبت هایی برای حل این مشکلات انجام شده تا این تور چون سال های گذشته برگزار شود.

حقوق رکابزنان افزایش می یابد

انصاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض رکابزنان به میزان پرداخت حقوق از سوی فدراسیون گفت: حقوق یک رکابزن لازمه کار است بعد از بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حقوق رکابزنان اندک بوده است. حقوق رکابزنان افزایش می یابد اما باید امکانات مالی آن فراهم شود.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اهداف آینده رشته و توجه به بخش همگانی و قهرمانی گفت: قطعا نگاه ما در بخش قهرمانی رسیدن به سطح حرفه ای و المپیک است اما در بخش همگانی نیز اهمیت بسزایی به توسعه این رشته خواهیم داد.

درخواست خرید دستگاه فتوفینیش را کرده ایم

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در ادامه پاسخگویی به سوالات خبرنگاران گفت: امسال هم چون سنوات قبل با هماهنگی کارشناسان و مربی تیم ملی دوچرخه و لوازم جانبی جدید خرید خواهد شد. در کنار آن درخواست خود را برای خرید اولین دستگاه فتوفینیش و برخی لوازم جانبی که پیش از این کرایه می شد نیز داده ایم.

وی افزود: در کنار تمامی سرمایه گذاری بعد از برگزاری مجمع قصد داریم مجموعه آزادی را بهینه سازی کنیم بطوریکه در حال حاضر خوابگاه منظمی که در شان دوچرخه سوار باشد نداریم و صحبت شده تا بعد از شرایط بهینه پیست و امکانات این فضا در کنار اردوی رکابزنان تدارک دیده شود.

الویت تحول با مشارکت است

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص اعمال تغییر در فدراسیون و برگزاری مجمع گفت: زمان مجمع مشخص نیست و برای برگزاری آن تابع شرایط سازمان هستیم. در بحث تغییرات نیز من با کادر فدراسیون آشنا هستم هرچند تغییر شاخص مدیریتی است و به آن نیاز داریم اما در این زمان نیازمند جذب ظرفیت های جدید در فدراسیون هستیم.