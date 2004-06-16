"خبرفوري" وقوع انفجار مهيب در پالايشگاه نفت اسراييل در شمال فلسطين اشغالي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازراديو اسراييل، دراين انفجارشماري از اسراييلي ها مجروح شدند. هنوز ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين حادثه مشخص نيست و راديوي اسراييل هم به جزييات بيشتر درباره اين حادثه اشاره اي نكرد.



اين براي اولين باراست كه انفجار در يكي ازپلايشگاه هاي نفت اسراييل روي مي دهد. خبرديگراينكه دودخترفلسطيني بامداد امروز از شهرنابلس در كرانه باختري رود اردن بدست نيروهاي اسراييلي ربوده شدند. منابع امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند:نظاميان اسراييلي اين دو دختر 15 ساله فلسطيني را درمنطقه رفيديه درشهر نابلس دستگير كردند . پيش از نيز نيروهاي اسراييلي پدران اين دو دختر فلسطيني را به بهانه هاي واهي ربوده بودند.

همچنين راديواسراييل مدعي شده كه اين دودخترفلسطيني قصدحمله به نيروهاي اسراييلي داشتند ولي سخنگوي نظاميان اسراييلي گفته است: اين دودخترفلسطيني ازاعضاي جنبش فتح بودند.

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