نهمین همایش سالانه انجمن درد در گیلان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با همکاری سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور نهمین همایش علمی سالانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و اولین همایش بین المللی درد را برگزار می کنند.

هدف از برگزاری این همایش ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و تبادل نظر متخصصان و صاحب نظران علوم پایه و بالینی در حوزه دردشناسی و ارتقای سطح علمی و توسعه دیدگاه های جدید در ارتباط با مسائل علمی روز میان اساتید و متخصصان کشور است.

از محورهای این همایش می توان به فیزیولوژی و فارماکولوژی درد، ارزیابی درد، روانشناسی درد، درمانهای دارویی درد، فیزیوتراپی و درد، دردهای استخوانی عضلانی، دردهای نوروپاتیک، سردرد، روشهای جراحی کنترل درد، دردهای سرطانی، آنستزیولوژی و درد، درد در کودکان، درد در سالمندان، طب جایگزین و درد، هزینه ‌های اقتصادی درد و عوامل اجتماعی درد را نام برد.

گروه های مخاطب این همایش شامل متخصصان علوم پایه پزشکی، بیهوشی، طب فیزیکی و توانبخشی، روماتولوژی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، روانپزشکی، روانشناسی بالینی، نوروفیزیولوژی، ارولوژی، جراحی زنان، پزشکان عمومی، آنکولوژی، رادیوتراپی، فیزیوتراپی، ارتوپدی، کایروپرکتیک، دندانپزشکی، متخصصان داخلی، متخصصان کودکان، داروسازی و پرستاری و مامایی (تمام مقاطع) و کادر درمانی است.

این همایش از امروز به مدت دو روز در بندرانزلی برگزار می شود.