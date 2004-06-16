نخستين بار در كشور انجين موتور سيكلت به صورت انبوه توليد خواهد شد

دبير جديد سنديكاي موتورسازان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، از بررسي طرح توليد انجين موتور(قواي محركه) دركشور خبر داد و گفت: اين طرح با تشكيل شركتي و با سرمايه توليد كنندگان موتور سيكلت ايجاد خواهد شد.

مهندس حسين عبدالله زاده با اشاره به اينكه محصولات اين شركت داراي مزيت هاي تضمين شده اي است گفت: محصولات اين كارخانه تا پايان سال 1383 گواهينامه استاندارد ECE40-01 و تا پايان سال 1384 گواهينامه EU1 را دريافت خواهد كرد.

وي افزود: در فاز اول اين طرح موتورهاي 125CC و در فاز دوم متناسب با سفارش مشتري قادر به توليد موتورهاي50 تا 200 CC مي باشد.

عبدالله زاده همچنين از ايجاد مركز تست موتورسيكلت در كشور خبر داد و گفت: اين مركز در مساحت20هزار مترمربع و با هزينه 10ميليارد ريال و مجهز به تمام تجهيزات پيشرفته كه مي تواند كيفيت موتور را به صورت دقيق آزمايش كند ، ايجاد خواهد شد.

وي با بيان اينكه شركت توليد انجين موتور و مركز تست موتور سيكلت قرار است با سرمايه توليد كنندگان موتورسيكلت و از طريق عرضه سهام احداث شود، گفت: در صورت استقبال توليد كنندگان موتورسيكلت ، اين طرحها اجرا خواهد شد.

دبير سنديكاي موتور سازان در پايان تاكيد كرد: كشور ما هم اكنون داراي متخصصين مجرب و توانا براي توليد انجين موتور سيكلت است.