به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این دو برادر فیلمساز بلژیکی در 1999 پس از دریافت نخل طلا برای فیلم "رزتا" در سطح بین‌المللی به شهرت رسیدند و سال 2005 برای "کودک" برای دومین بار نخل طلای کن را از آن خود کردند.

آنها پارسال نیز برای فیلم "سکوت لورنا" جایزه بهترین فیلمنامه را بردند و فیلم "پسر" آنها در سال 2002 جایزه بهترین بازیگر مرد را برای اولیویه گورمه ستاره آن به همراه داشت. کلاس پیشرفته ژان ـ پی یر 58 ساله و لوک 55 ساله روز 19 مه (29 اردیبهشت) برگزار می‌شود و آنها درباره دوران کاری خود و همکاری مشترکشان حرف می‌زنند.

برادران داردن فیلمسازی را اواخر دهه 1970 آغاز کردند. مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو و وونگ کار - وای از فیلمسازانی هستند که پیش از این در کن کلاس پیشرفته فیلمسازی برگزار کرده‌اند.

شصت و دومین جشنواره فیلم کن 13 مه (23 اردیبهشت) با فیلم انیمیشن "بالا" تولید استودیو پیکسار آغاز می‌شود و 24 مه (سوم خرداد) با "کوکو شانل و ایگور استراوینسکی" ساخته یان کونن به پایان می‌رسد.