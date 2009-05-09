۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۷

برادران داردن در کن کلاس پیشرفته فیلمسازی برپا می‌کنند

ژان ـ پی یر و لوک داردن که دو جایزه نخل طلا در کارنامه دارند در شصت و دومین دوره این رویداد هنری کلاس‌های پیشرفته فیلمسازی برپا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این دو برادر فیلمساز بلژیکی در 1999 پس از دریافت نخل طلا برای فیلم "رزتا" در سطح بین‌المللی به شهرت رسیدند و سال 2005 برای "کودک" برای دومین بار نخل طلای کن را از آن خود کردند.

آنها پارسال نیز برای فیلم "سکوت لورنا" جایزه بهترین فیلمنامه را بردند و فیلم "پسر" آنها در سال 2002 جایزه بهترین بازیگر مرد را برای اولیویه گورمه ستاره آن به همراه داشت. کلاس پیشرفته ژان ـ پی یر 58 ساله و لوک 55 ساله روز 19 مه (29 اردیبهشت) برگزار می‌شود و آنها درباره دوران کاری خود و همکاری مشترکشان حرف می‌زنند.

برادران داردن فیلمسازی را اواخر دهه 1970 آغاز کردند. مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو و وونگ کار - وای از فیلمسازانی هستند که پیش از این در کن کلاس پیشرفته فیلمسازی برگزار کرده‌اند.

شصت و دومین جشنواره فیلم کن 13 مه (23 اردیبهشت) با فیلم انیمیشن "بالا" تولید استودیو پیکسار آغاز می‌شود و 24 مه (سوم خرداد) با "کوکو شانل و ایگور استراوینسکی" ساخته یان کونن به پایان می‌رسد.

