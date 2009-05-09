به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتقاد تعدادی از ناشران شهرستانی حاضر در بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران برای پاسخگویی به این خواسته‌ها به سراغ حمیدرضا قبادی قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رفتیم و مشکلات مطرح شده را جویا شدیم.

مبنای واگذاری غرفه‌ها دستورالعمل نمایشگاه است

قبادی در واکنش به انتقادهای ناشران شهرستانی از تاخیر در واگذاری‌ غرفه‌ها گفت: واگذاری غرفه‌ها به ناشران داخلی (اعم از تهرانی و شهرستانی) و خارجی یک هفته مانده به نمایشگاه کتاب تهران قطعی شده بود. حتی واگذاری غرفه‌ها به ناشران بزرگ و ناشران کودک و نوجوان تا پایان فروردین ماه قطعی بود.

وی افزود: مبنا در واگذاری غرفه‌ها دستورالعمل نمایشگاه است. اگر قرار باشد بر اساس دستورالعمل و چارچوبهای تعیین ‌شده حرکت کنیم همه باید تبعیت کنند. طبیعی است که وقتی دستورالعمل اجرا می‌شود برخی از این چارچوب دور بمانند، اشکال هم داشته باشند و ایراد هم بگیرند. اگر پیشنهادی داشته باشند رسیدگی می‌شود اما گاهی ناشرانی پیدا می‌شوند که ادعا می‌کنند ذی حق هستند اما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم به هیچ وجه متوجه حقوق خود و دستورالعملهای نمایشگاه نیستند.

قبادی همچنین در پاسخ به تقاضای ناشران شهرستانی برای رعایت عدالت در واگذاری غرفه‌ها گفت: ما در اختصاص فضا میان ناشران شهرستانی و تهرانی فرقی نگذاشتیم. ما با یک سیاست مشخص به ناشران غرفه می‌دهیم و سیاستها هم شفاف است و اینطور نیست که چون برخی ناشران، شهرستانی هستند فضای کمتری در اختیار آنها قرار دهیم.

اقدام تاخیری ناشران شهرستانی برای دریافت غرفه

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران با انتقاد از ناشران شهرستان تصریح کرد: ما همواره نگران هستیم که نمایشگاه افتتاح شود و ناشران شهرستانی غرفه نداشته باشند اما آنها همیشه دقیقه نود برای گرفتن غرفه مراجعه می‌کنند و توقع دارند که در همان زمان هم مشکلاتشان برطرف شود و هم مکان خوبی را در نمایشگاه بگیرند. حالا ممکن است به دلایلی از قبیل مشکل اسکان یا عدم امکان حضور در تهران تاخیر کنند اما به هر حال اصل مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی سپس درباره مشکل اسکان ناشران شهرستانی در مدت برگزاری نمایشگاه گفت: ستاد ثبت نام امسال برای اولین بار در 21 دوره گذشته به همراه اسناد ثبت نام، فرمی را به نام فرم تسهیلات رفاهی در اختیار ناشران قرار داده‌ که در این فرم ناشران می‌توانند 30 مورد مطرح شده که یک مورد آن هم درباره اقامت ناشران است پر کنند تا محلی برای اقامت آنها با قیمت مناسب فراهم شود.

جزئیات تسهیلات رفاهی ارشاد برای ناشران شهرستانی

قبادی در ادامه یادآور شد: در این فرم موارد زیادی شامل اقامت، تسهیلات رفاهی، انبار و نحوه انتقال کتاب از شهرستان به تهران و از تهران به شهرستانها برای همه ناشران شهرستانی در نظر گرفته شده است. در واقع این موارد جزو لاینفک فرم ثبت نام است که یک مجری هم برای اجرا و رسیدگی به این مسائل تعیین شده است که در جنب گمرک مستقر است و هماهنگی لازم در این کار را انجام می‌دهند و موظف است که مکانی را برای اقامت ناشران با مناسبت ترین قیمت در نظر بگیرد.

مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا برگزارکنندگان نمایشگاه تسهیلاتی برای انتقال کتابهای ناشران شهرستانی به تهران در نظر گرفته‌اند؟" گفت: یکی از امکانات بسیار مناسب ما بحث انتقال کتاب به تهران‌ است که شرکت پست از پارسال این امکان را فراهم کرده است. حتی در فرم ثبت نام نیز مواردی را مشخص کردیم که از ناشر می پرسد "آیا به پست نیاز دارد یا نه؟" شرکت پست امسال نیز آمادگی خود را اعلام کرده تا از هر نقطه ایران کتابهای ناشران را با حداقل نرخ تعرفه‌ به نمایشگاه منتقل کند.

وی درباره نحوه تخصیص یارانه‌ نمایشگاه به‌ ناشران شهرستانی گفت: این یارانه بر اساس مکان ناشران شهرستانی و هزینه‌ آنها پرداخت نمی‌شود بلکه بر اساس فعالیت نشر این ناشران و ایجاد انگیزه در آنها پرداخت می‌شود، بنابراین هزینه اقامت و ایاب و ذهاب جزو این یارانه به حساب نمی‌آید.

قبادی همچنین در پاسخ به اعتراض ناشران درباره اصرار وزارت ارشاد برای فروش کتاب طبق برچسب کتابهای تجدید چاپ شده تصریح کرد: این مسئله از مواردی است که در قانون تعزیرات به آن اشاره شده است و محدود به کتاب نیست. اصولاً هر نوع کالا و خدماتی که در یک زمان قیمت مشخصی داشته باشد باید در زمانهای آینده نیز به همان قیمت فروخته شود. اگر کسی بخواهد از این قانون تخطی کند مسلما با او برخورد می‌شود.

بی توجهی ناشران شهرستانی به فرمهای ثبت نام

وی در پاسخ به یکی دیگر از دغدغه ناشران شهرستانی مبنی بر فقدان انبار کتاب در نمایشگاه گفت: متاسفانه بعضی از دوستان در هنگام ثبت نام دقت نمی‌کنند و بعدها می‌آیند گلایه می‌کنند. یکی از مواردی که در فرم ثبت نام از ناشر سوال می‌شود این است که آیا به انبار اضافی نیاز دارند یا نه؟ وقتی ناشران شهرستانی کوتاهی می‌کنند و در هنگام ثبت نام این مسائل را در نظر نمی‌گیرند مطمئناً در طول نمایشگاه با مشکل مواجه می‌شوند.