تحقق کارآمدی دین در اداره جامعه آرمان امام و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "چشمان آسمانی" ویژه بزرگداشت شهدا و سرداران اطلاعات عملیات استان تهران شب گذشته با حضور دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، دکتر زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سردار فضلی و جمعی از رزمندگان و خانواده شهدا و ایثارگران در تالار وزارت کشور برگزار شد.

دکتر قالیباف در این مراسم از نیروهای اطلاعات عملیات در جنگ به عنوان چشم و چراغ و قوت قلب فرماندهان یاد کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی برای فرماندهان لشکرها اهمیت هر کدام از نیروهای اطلاعات عملیات کمتر از فرمانده گردان نبود.

وی ضمن بیان خاطرات خود از روزهای ابتدای جنگ و عملیات والفجر3 به تشریح نقش ویژه نیروهای اطلاعات عملیات پرداخت و به فضای معنوی جبهه ها اشاره کرد که گاهی منجر به انقلاب درونی حتی برخی از اسرای عراقی شد که نهایتا در شناسایی موقعیت جبهه ها با نیروهای اطلاعات و عملیات همکاری می کردند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه فضای معنوی جبهه ها رزمندگان را ساخت به برخی از فیلمهای غیرواقعی که در حوزه دفاع مقدس ساخته می شود انتقاد کرد و گفت: من نمی گویم که همه بچه هایی که به جبهه رفتند الزاما از روز اول همه متدین بودند اما یادمان نرود هرکسی با هر گرایش و روحیه ای که به جنگ آمد وقتی در جبهه ماند نهایتا به یک چیز رسید و واقعا همه آنها بنده مخلص خدا و بسیجی واقعی شدند و تغییر مسیر دادند.

دکتر قالیباف با بیان اینکه جنگ اوج عقلانیت و تدبیر بود تأکید کرد: امروز وارثان میدان جنگ و شهدا تنها زمانی می توانند در مقابل دوستان شهیدشان سربلند باشند که که کارآمدی دین در اداره جامعه را که امروز مهمترین نیاز نظام دینی ماست را به اثبات رسانند.

وی با بیان اینکه امروز به تعبیر شهید حداد طوسی عرق ریختن، تفکر و کار و تلاش حتما اجرش کمتر از خون شهدا نیست، تأکید کرد: اگر در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نتوانیم کار آمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم مطمئن باشید برای نسل جدید پاسخ آنچنانی نداریم چراکه همه آرمانها و آرزوهای امام و شهدا تحقق کار آمدی دین در اداره جامعه بود.

پیش از سخنرانی شهردار تهران، دکتر زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی نیروهای اطلاعات عملیات را شهدای گمنامی خواند که چون خورشید تابناک بر تارک هشت سال دفاع مقدس ایران می درخشند.

وی ضمن بیان خاطراتی به جایگاه ویژه نیروهای شناسایی در جنگ اشاره کرد و گفت: به دلیل کمبودهایی که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم از سال دو جنگ مبتنی بر نیاز و بر اساس یک خلاقیت و نوآوری در حوزه دفاعی، اختفا را به جای آتش قرار دادیم و عملیاتهای خود را در شب سامان دادیم.

دکتر زاکانی با بیان اینکه اطلاعات عملیات برای شناسایی خطوط دشمن شکل گرفت، افزود: کشور در حوزه گشت شناسایی امکانات امروز را نداشت لذا تیمهای گشت شناسایی بر اساس عوارض زمین، قطب نما، قلم شمار یا بلدچی خود را به خطوط دشمن یا پشت خطوط عراق می رساندند و با شناسایی که انجام می دادند راهکارهای معینی برای عبور رزمندگان تا پای خط دشمن فراهم می کردند.

وی نبوغ، خلاقیت، ایمان، شجاعت را از ویژگی های خاص نیروهای اطلاعات عملیات برشمرد و افزود: در بخش اطلاعات عملیات شهدای گمنامی وجود دارند که افتخار آفریدند و در کمال گمنامی و بدون تعلق خاطر به دنیا در پی خدمتگزاری شایسته بودند و فعالیت هر کدام از آنها مثل بخشی از یک عملیات بود.

سردار علی فضلی فرمانده لشکر سیدالشهدا(ع) در دوران دفاع مقدس نیز طی سخنانی در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی با ذکر خاطراتی به بیان رشادتهای نیروهای اطلاعات عملیات در جنگ پرداخت.

چهره ماندگار دفاع مقدس ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد عملیات والفجر8 بر نقش نیروهای اطلاعات عملیات در فتح فاو و عبور از اروند اشاره کرد و افزود: هنوز باید برخی از اسرار دوران دفاع مقدس ناگفته باقی بماند.

سردار فضلی پیروزی رزمندگان در عملیات فتح فاو را مرهون تلاش و ایثار چندین ماهه نیروهای اطلاعات عملیات خواند و گفت: زبان از بیان کار این سربازان خاموش قاصر است چراکه آنها تنها با خدا معامله کردند.

در این مراسم سردار سعید قاسمی از نیروهای پیشکسوت اطلاعات عملیات نیز برگزاری اینگونه مراسم را محلی برای بازگویی ناگفته ها، تاکتیک و استراتژیک ایران در هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد.

وی شهید حسن باقری را از پایه گذاران واحد اطلاعات عملیات سپاه خواند و به تشریح اقدامات نیروهای اطلاعات عملیات بر اساس سه عنصر جو، زمین و دشمن و نقش ویژه آنها در جنگ پرداخت.

در این مراسم از سی خانواده شهدای اطلاعت عملیات استان تهران با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.