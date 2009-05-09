فعالیتهای ناسا مورد بازبینی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سازمانهای اجرایی ایالات متحده با دستور اوباما قصد دارد به بررسی فعالیتهای انسانی انجام گرفته در فضا توسط ناسا بپردازد.

کاخ سفید یکی از مدیران سابق صنعت هوایی به نام نورمن آگوستین را مامور کرده است تا بازبینی دقیقی را از آنچه ناسا طی ماموریتهای خود در فضا انجام داده است به عمل آورده و نتیجه آن را تا ماه آگوست گزارش کند.

سازمان فضایی آمریکا که قصد دارد شاتلهای خود را در سال آینده بازنشسته کند در حال حاضر بر روی تولید سیستم حمل و نقل جدیدی که در سالهالی 2014 تا 2015 تولید خواهد شد تمرکز کرده است. این سیستم جدید از نظر ساختار ظاهری مشابه فضاپیمای آپولو بوده و فعالیتهای اجرایی به منظور ساخت این فضاپیما و راکت آن از سال 2005 آغاز شده است.

هدف اصلی از ساخت این فضاپیما دستیابی ایالات متحده به راکت و فضاپیمایی است که بتواند از مدارهای پایینی زمین فراتر رفته و خود را به ماه و دیگر اجرام کیهانی برساند.

گروه تحقیقاتی آگوستین اکنون درست یا غلط بودن چنین سیاستی را مورد بررسی قرار خواهند داد. مدیر علمی کاخ سفید، این پروژه را برنامه ای محتاطانه به منظور بررسی برنامه های انسانی فضایی اعلام کرد که در تعیین و کاهش میزان هزینه ها در آینده موثر خواهد بود.

ناسا در حال حاضر ماهانه بیش از 250 میلیون دلار سرمایه را خرج فعالیتهای جایگزینی شاتلهای فضایی می کند که صرف این هزینه ها در حین تحقیقات آگوستین نیز ادامه خواهد یافت برای مثال ناسا قصد دارد به زودی آزمایشی را به منظور تکمیل راکت آرس به انجام برساند.

ناسا اعلام کرد پروژه بررسی برنامه های فضایی انسانی، برنامه های در حال توسعه این سازمان و جایگزینهای ممکن برای این برنامه ها را مورد آزمایش و مطالعه قرار خواهد داد. هدف اصلی این برنامه ایجاد اطمینان از امنیت و خلاقیت برنامه های آتی این سازمان در دوره بازنشستگی شاتلهای فضایی است.

این در حالی است که منتقدان فراوانی تا کنون تواناییهای ناسا را در رابطه با برنامه های اخیرش در زمینه جایگزینی شاتلها و هزینه های صرف شده مورد انتقاد قرار داده اند.

کاخ سفید پس از درخواست بودجه 18.69 بیلیون دلاری ناسا، پنج درصد بیشتر از بودجه سال 2009 برای سال 2010 اعلام کرد قصد بررسی برنامه های ناسا را دارد. با این وجود اوباما از زمان آغاز ریاست جمهوری خود به دنبال فرصتی برای افزایش دو بیلیون دلار به بودجه سالهای 2009 و 2010 ناسا بوده است.

آژانس فضایی اورپا در مقابل سالانه تنها چهار بیلیون دلار را صرف فعالیتهای فضایی خود می کند که در برابر هزینه های ناسا بسیار ناچیز به شمار می رود.

بر اساس گزارش بی بی سی، از دیگر نکاتی که در رابطه با سازمان فضایی آمریکا همچنان در دست بررسی است، انتخاب رئیس جدید این سازمان است که توسط اوباما انجام خواهد گرفت و تا زمان انتصاب نهایی کریستوفر اسکولز رهبری این آژانس را به عهده خواهد داشت.