آغازسومين دوره ليگ برترشطرنج ايران

به گزارش خبرگزاري" مهر" هفته اول ازمرحله دوررفت اين رقابتها فردا ازساعت 18 وبه ميزباني تيم راه آهن تهران درمحل فدراسيون شطرنج برگزارخواهد شد.

تيمهاي شركت كننده دراين دوره ازرقابتها عبارتند از: صنعت نفت آبادان، راه آهن تهران، هيات شطرنج اصفهان، دانشگاه آزاداسلامي تهران، هيات شطرنج گيلان، شهرداري كرمان، پيام ارتباطات گيلان، سايپا تهران، راه آهن اراك، شاهين خراسان، هرمزگان، نفت و گازگچساران، فرهنگسراي هنرتهران وهيات شطرنج فارس.

گفتني است: تيم سايپا تهران قهرمان دوره گذشته رقابتها، امسال هم با جذب احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج ايران و شطرنجبازاني چون مرتضي محجوب، امير ملاحي، محسن قرباني والشن مرادي بخت اول قهرماني اين دوره ازرقابتها به حساب مي آيد.