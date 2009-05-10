۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۲۸

دانشگاه گیلان کمبود خوابگاه دارد

رئیس دانشگاه گیلان گفت: دانشگاه گیلان در سال تحصیلی جاری با توجه به افزایش ظرفیت از نظر خوابگاه با مشکل مواجه شده اما در حال ساماندهی آن هستیم.

حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خوابگاههای دانشگاه گیلان افزود: با همکاری وزارت علوم سه خوابگاه شخصی را در سطح شهر اجاره کرده ایم که یک خوابگاه برای دختران و دو خوابگاه برای برادران است که در هر کدام نزدیک به 125 دانشجو ساکن هستند.

وی افزود: در مجموع با مشکل کمبود خوابگاه روبرو هستیم که با افتتاح خوابگاه جدید دانشگاه در تیر ماه با وسعت سه هزار و پانصد متر مربع و ظرفیت 400 نفر این مشکل تا حدی مرتفع خواهد شد.

رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه این دانشگاه دارای بزرگترین پهنای باند اینترنت در میان دانشگاههای کشور است، گفت: دانشگاه گیلان در حال حاضر دارای بزرگترین پهنای باند اینترنت میان دانشگاههای کشور با سرعت 6MBP است که دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه می توانند از آن استفاده کنند.

