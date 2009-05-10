دانشگاه گیلان کمبود خوابگاه دارد

حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خوابگاههای دانشگاه گیلان افزود: با همکاری وزارت علوم سه خوابگاه شخصی را در سطح شهر اجاره کرده ایم که یک خوابگاه برای دختران و دو خوابگاه برای برادران است که در هر کدام نزدیک به 125 دانشجو ساکن هستند.
وی افزود: در مجموع با مشکل کمبود خوابگاه روبرو هستیم که با افتتاح خوابگاه جدید دانشگاه در تیر ماه با وسعت سه هزار و پانصد متر مربع و ظرفیت 400 نفر این مشکل تا حدی مرتفع خواهد شد.
رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه این دانشگاه دارای بزرگترین پهنای باند اینترنت در میان دانشگاههای کشور است، گفت: دانشگاه گیلان در حال حاضر دارای بزرگترین پهنای باند اینترنت میان دانشگاههای کشور با سرعت 6MBP است که دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه می توانند از آن استفاده کنند.
