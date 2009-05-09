پارک علوم در سمنان ایجاد می شود

سیف الله سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دانشگاه سمنان مجری ایجاد این پارک در سمنان است.

وی با بیان اینکه قراردادی بین دانشگاه سمنان و شهرداری سمنان با عنوان "طرح پارک علوم شهر سمنان" منعقد شده است ، گفت: ایجاد این پارک به منظور آشنایی دانش آموزان و جوانان پویا با مفاهیم اولیه علوم مختلف است .

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان عنوان کرد: این طرح توسط یکی از شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و در راستای اجرایی کردن ایده های نوآورانه منعقد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح در فاز اول و ارائه نمونه هایی از آزمایشات مختلف علمی که به روش خلاقانه و بسیار تکنیکی ساخته و اجرا خواهد شد، شاهد رشد توانایی بالقوه دانش آموزان و جوانان در زمینه تحقیقاتی باشیم.