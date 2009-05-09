حزب الله تهدید کننده امنیت مصر نیست / باید از حزب الله تشکر کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"محمد مهدی عاکف" تاکید کرد : حزب الله لبنان،امنیت ملی مصر را ( که دولت حسنی مبارک ادعا می کند) تهدید نکرده است بلکه فقط از مقاومت فلسطین حمایت کرده است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در حاشیه "کنفرانس قدس،الاقصی و مخاطرات یهودی سازی" در قاهره سخن می گفت،اظهار داشت : حزب الله لبنان امنیت ملی مصر را تهدید نکرده است بلکه تلاشهای گسترده ای در حمایت از مقاومت انجام داده و باید از حزب الله به خاطر حمایت از مقاومت فلسطین که ما در انجام آن کوتاهی کرده ایم، تشکر کنیم.

عاکف ابراز عقیده کرد : تمام جنبشهای مردمی و گروههای مقاومت از فلسطینی ها در برابر تجاوزگری وحشیانه اسرائیل به غزه حمایت کردند و این در حالی است که لکه ننگ بر دامان رژیمهای عربی که مردم فلسطین را تنها گذاشتند، باقی ماند.



چندی پیش دادستان کل مصر در همسویی با سیاستهای خصمانه حکومت این کشور بر ضد مقاومت لبنان، اتهامات بی اساسی را بر ضد رهبران این جنبش مطرح کرد.

حکومت مصر پس از آنکه نشست اخیر سران عرب در دوحه سبب تشدید انزوای این کشور از زمان جنگ بیست و دو روزه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه به سبب همسویی با این رژیم شد، با طرح اتهامات خصمانه بر ضد جنبش مقاومت حزب الله لبنان سیاست فرار رو به جلو را در پیش گرفته است.

دادستان مصر حزب الله را به برنامه ریزی برای انجام آنچه عملیات خصمانه در داخل کشور توصیف کرده و آموزش عناصر انجام این عملیات متهم کرده است.