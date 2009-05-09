موسوی رقیب ندارد/ نگرانی از سلامت انتخابات با حضور گسترده مردم رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید محمدرضا خاتمی در جمع رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میرحسین محبوبیت خاتمی را ندارد، یادآور شد: کاندیدای اول اصلاح طلبان خاتمی بود که ایشان به هر حال ترجیح دادند از این عرصه کنار بروند.

وی تصریح کرد: حداقل از دوم خردادماه سال 76 به این طرف میرحسین موسوی همیشه از طرف اصلاح طلبان مد نظر بوده و کاندیدای آنها در ریاست جمهوری بوده است که نهایتا این دفعه این مسئولیت را قبول کردند.

نایب رئیس مجلس ششم حضور موسوی در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را فرصت غنیمتی برای انجام کارهای بزرگ اصلاح طلبان حول محور وی دانست و یادآور شد: اگر در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اتفاقی نیفتد میرحسین موسوی رقیبی ندارد.

سلامت انتخابات با نصیحت و توصیه تضمین نمی شود

خاتمی با تاکید بر اینکه سلامت انتخابات یکی از دغدغه های جدی ماست، افزود: به نظر من تضمین سلامت انتخابات با نصیحت و توصیه حل نخواهد شد.

وی تشکیل کمیته صیانت از آرا را یکی از مسائلی دانست که به جد توسط اصلاح طلبان پیگیری می شود و خاطرنشان کرد: از حقوق قانونی خود برای حضور بر سر صندوق ها و نظارت بر آرا استفاده می کنیم.

خاتمی تنها راه غلبه بر نگرانی های موجود در مورد سلامت انتخابات را حضور و مشارکت گسترده مردم دانست و یادآور شد: اگر مشارکت مردم از میانگین انتخابات هایی که اخیرا برگزار شده بالاتر برود هیچ چیز نمی تواند در برابر اراده مردم بایستد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت ما اوضاع را رصد خواهیم کرد و اگر در سلامت انتخابات تردید جدی وجود داشته باشد اصلاح طلبان تصمیمات دیگری اتخاذ خواهند کرد.

هنوز اجماع اصولگرایان حاصل نشده است

خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش مهمی از حامیان قبلی دولت، امروز به مخالف دولت تبدیل شده اند، یادآور شد: آن اقلیتی از اصولگرایان که در راس حکومت هستند و خود را اصولگرا می دانند دیگر اصولگرایان را خارج از حد اصولگرایی می دانند.

وی با تاکید بر اینکه فعلا که هیچ اجماعی در بین اصولگرایان شکل نگرفته است، گفت: ما هم امیدواریم اجماع میان اصولگرایان حاصل شود.