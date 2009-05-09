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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

در آذربایجان شرقی؛

11 تفاهمنامه سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی انعقاد شد

11 تفاهمنامه سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی انعقاد شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از انعقاد 11 تفاهمنامه سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در دومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی خبر داد.

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: انعقاد 11 تفاهمنامه در بخش خدمات و بازرگانی از موفقیتهای همایش بین المللی سرمایه گذاری است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی عمده قراردادهای به امضا رسیده در این همایش را در زمینه خدمات و بازرگانی اعلام کرد.

نجفی عنوان کرد: احداث پایانه صادراتی سهلان با سرمایه گذاری مشترک خارجی، راه اندازی طرح الکترونیکی فروش نان و آرد، احداث چندین سیتی سنتر در تبریز، احداث مرکز تجاری در سلیمانیه عراق با مشارکت استانداری سلیماینه و احداث کلینیک تخصصی در آذربایجان شرقی از جمله این توافقنامه ها بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ادامه داد: احداث لجن درمانی، آب درمانی و سیتی سنتر در بندر رحمانلو و دانالو با همکاری سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری، ایجاد اتاقهای بازرگانی بین تبریز - سلیمانیه و تبریز - ارض رم و تبریز- وان و تبریز - اربیل از دیگر پروژه های توافق شده بوده است.

به گفته وی با عملیاتی شدن این قراردادها شاهد حضور و رونق سرمایه گذاری های خارجی در بخشهای اقتصادی خواهیم بود.

کد مطلب 874770

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