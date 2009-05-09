امکان تغییر در لایحه هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر مبهم بودن سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها در پی سقوط قیمت نفت، ‌اظهار داشت: ‌این قابلیت در کشور ما وجود دارد که به تناسب شرایط، نسبت به تدوین برنامه های مناسب و طراحی گزینه های مقتضی اقدام شود.

وی با بیان اینکه هر دولت در شرایط مختلف به تناسب واقعیتهای موجود اقدام به تدوین بودجه سالانه می کند، افزود: حال اگر واقعیتها در کنار خلاقیتها و برنامه ریزی مدیریتی قرار گیرد می تواند آثار مثبتی در فرآیندهای مختلف کشور بر جای گذارد.

فرهنگی با اشاره به اینکه در صورت ضعف برنامه ریزی ها و عدم تشخیص اولویتها آثار زیان باری متوجه کشور می شود، اظهار داشت: چنین روندی در موضوع نقدی کردن یارانه ها نیز آثار خود را برجای خواهد گذاشت.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: با نامیدن سال جاری به این نام،‌ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس با لحاظ نبود محدودیت زمانی و در فضای آرامتری پیگیری خواهد شد.

وی اعلام کرد: موادی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه نهایی شده و ماده یک آن که محور اصلی مواد دیگر است به تصویب رسیده و با حفظ شاکله کلی لایحه دولت، شیب تحولات را به جای سه سال تا پایان آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه تغییر داده است.

فرهنگی با بیان اینکه سایر احکام و مقررات مربوط به این لایحه نیز با چنین فرآیندی تنظیم خواهد شد، ‌افزود: تلاش مجلس بر آن است با برجای گذاشتن تاثیر مثبت ‌بتواند از هزینه های احتمالی کاسته و بر مزایای لایحه بیافزاید.

فرهنگی گفت: این لایحه گامی خواهد بود که کشور را به سمت بهینه شدن شرایط به پیش می برد.