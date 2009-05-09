557 واحد صنفی متخلف در همدان شناسایی شد

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بازرسان بازرگانی در این مدت از هزار و 15 واحد صنفی بازرسی کردند و واحدهای متخلف مبلغ 241 میلیون و 678 هزار ریال جریمه شده و به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اقتصادی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: در یک ماه اول سال جاری 10 واحد فروش پوشاک نیز به علت گرانفروشی انواع پوشاک و کفش ‌به ارزش دو میلیون و 480 هزار و 500 تومان جریمه و به شعب رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

شجاعی خطاب به واحدهای صنفی متخلف اظهار داشت: به منظور حفظ نظم بازار و مقابله جدی با متخلفان اقتصادی واحدهای صنفی که پس از صدور حکم توسط هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سازمان بازرگانی و پس از مهلت قانونی، از پرداخت جرائم نقدی صادره خودداری کنند آن واحدها پلمپ می شوند.

شجاعی خاطرنشان کرد: در همین راستا پنج واحد صنفی که به اتهام تخلفات اقتصادی در سطح شهرستان همدان به پرداخت جرائم نقدی محکوم شده و از پرداخت امتناع کردند، طبق رای صادره، پلمپ شدند.

وی درباره کشف مواد قاچاق نیز گفت: در زمان گشت مشترک بازرسان معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی و اداره کل دخانیات استان همدان از سه واحد صنفی تعداد 44 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد و متخلفان مبلغ سه میلیون و 800 هزار ریال جریمه شده و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

شجاعی ادامه داد: از یک شرکت پخش باطری خودرو نیز تعداد 100 باطری قاچاق کشف و ضبط شد و صاحب این واحد صنفی متخلف با پرونده ای به ارزش 124 میلیون و 910 هزار ریال به هیئتهای بدوی تخلفات صنفی استان همدان معرفی شد.