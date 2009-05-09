کشتار مردم افغان توسط آمریکا قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حامد کرزای"که در واشنگتن و در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما اعتقاد داریم که بمباران، روش تاثیرگذاری در مبارزه با تروریسم نیست. زیرا بمباران موجب کشتار افراد غیر نظامی می شود و این مسئله نه برای آمریکا و نه برای افغانستان خوب نیست.

اعتراض کرزای در حالی انجام می شود که ارتش آمریکا روز گذشته، کشته شدن شهروندان افغانی در حمله جنگنده های ایالات متحده به روستایی در ولایت فرح را تائید کرد.

در این حمله بیش از 200 نفر از شهروندان افغانی کشته شدند.