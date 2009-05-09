کلینی؛ حافظ احادیث شیعه

آنچه از تاریخ می‏توان استفاده کرد اینکه کلینی، نواب خاص امام زمان (ع) را درک کرده و بسیاری از احادیث و اخبار را از مصدر اصلی و دست اولش اخذ کرده است.

کلینی، در روستای کلین در ۳۸ کیلومتری شهر ری و نزدیک حسن آباد قم و در زمان امام عسکری به دنیا آمد. به همین جهت او را به لقب رازی، منسوب به ری هم می‌‏خوانند. در ابتدا علوم اسلامی را نزد پدر و دائی خود گذراند. بعد از مدت کوتاهی که با منابع رجالی و حدیثی آشنا شد، برای ادامه تحصیل به شهر ری رفت.

در آن دوران بیشتر مردمان شهر ری شافعی و حنفی مذهب بودند، ولی روستاهای شیعه نشین بودند و بیشتر اهل تسنن آن شهر، همواره تحت تأثیر آنان بودند، از این رو ری به شهر شیعه نشین معروف بود. در آن دوران شهر ری، مرکز برخورد آرا و اندیشه‌های اسماعیلیه، حنفی، شافعی و شیعه شده بود.

مرحوم کلینی مدتی به امامت و رهبری تشیع پرداخت و سپس به بغداد هجرت کرد و در آنجا نیز به تدریس علوم اهل بیت اشتغال داشت.

نجاشی می‏گوید: او در زمان خود، شیخ و پیشوای شیعه بود در ری و حدیث را از همه بیشتر ضبط کرده و بیشتر از همه مورد اعتماد بود.

ابن طاووس حلی می‏گوید: توثیق و امانت کلینی مورد اتفاق همگان است.

ابن اثیر صاحب کتاب الکامل فی التاریخ می‏گوید: او به فرقه امامیه در قرن سوم هجری زندگی تازه‏ای بخشید و پیشوا و عالم بزرگ و فاضل و مشهور در آن مذهب است.

ملا محمد تقی مجلسی می‏گوید: حق این است که در میان علمای شیعه مانند کلینی نیامده است و هر که در اخبار و ترتیب کتاب او دقت کند درمی‏یابد که او از جانب خداوند تبارک و تعالی مؤید بوده است.

شیخ کلینی اولین کسی است که اخبار را تقسیم بندی کرده و الکافی وی اولین کتاب از کتب اربعه شیعه است و این کتاب که همچنان مؤلفش بسیار عظیم و افتخار آفرین است دارای 15176 حدیث است. تألیف این کتاب 20 سال طول کشید و هنگامی که کلینی در بغداد بود کتاب خاتمه یافت، ولی معلوم نیست ‏شروع کتاب کی و در کجا بوده است.

جدا از اصول کافی شیخ طوسی و نجاشی دانشمند رجالی کتاب الرجال، کتاب الردّ علی القرامطة، کتاب رسائل الائمّة علیهم‏السلام، کتاب تعبیر الرؤیاء، مجموعه شعر (مشتمل بر قصایدی که شعرا در مناقب و فضایل اهل‌بیت گفته ‏اند) را از جمله آثار کلینی معرفی کرده اند.

وفات کلینی در سال 328 یا 329 هجری در بغداد رخ داد و در مقبره خود در باب الکوفه بغداد به خاک سپرده شد. مقبره او در سمت‏شرقی دجله نزد باب جسر عتیق واقع شده و قرنها است که شیعیان به زیارت آن بزرگوار می‏روند. و برادران اهل تسنن هم بر احترام آن مقبره و تعظیم کلینی اتفاق دارند.