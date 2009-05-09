صندوق زنان عشایری در شهرستان اهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، رئیس اداره امورعشایری شهرستان اهر صبح شنبه در حاشیه گشایش این صندوق افزود: این صندوق با کمک مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با عضویت 68 نفر از زنان و دختران عشایر دایر می شود.

فیروزعلیزاده در خصوص هدف از گشایش این صندوق گفت: صندوق زنان عشایر برای شکوفایی استعدادهای بانوان عشایر، کاهش واسطه گری در فروش آثار دستی و هنری عشایر و افزایش درآمد این قشر راه ‌اندازی شده است.

علیزاده به تبحر و توانمندی ‌های زنان عشایر منطقه در تولید صنایع دستی اشاره کرد و گفت: هنر زنان عشایر منطقه ارسباران در تولید و بافتن فرش و سایر زیراندازهای سنتی قابل تحسین است.

به گفته وی به زودی با اجرای برنامه ‌های حمایتی نحوه تولید و عرضه و فروش این آثار با تشکیل این صندوق ساماندهی خواهد شد.

رئیس اداره امورعشایری شهرستان اهر افزود: به منظور حمایت از توانمندی های این قشر زحمتکش و هدایت آنها به سوی فعالیتهای تولیدی، ایجاد صندوق اعتبارات خرد به عنوان یک شکل حمایتی ضروری به نظر می رسید که با راه اندازی این صندوق عملی شد.

علیزاده از مسئولان خواست تا با رسیدگی به زنان عشایر و ارائه آموزشهای بلندمدت فنی و حرفه ای جهت ارتقا سطح مهارت فنی این قشر تلاش کنند.

به گفته رئیس اداره امورعشایری اهر این صندوق پس از 6 ماه ذخیره سازی سرمایه در بانک، بر اساس اولیت بندی به فعالیتهای درآمدزایی اعضا وام کم بهره پرداخت خواهد کرد.