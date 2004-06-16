۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۲۳

معاون مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با "مهر":

هزار ميليارد ريال اعتبار براي تامين مواد اوليه كارخانجات شكر اختصاص يافت

امسال سهم شكر وارداتي از كل شكر تكاليف دولتي كمتر از 10 درصدكل شكر مورد نياز كشور است.

معاون مديركل تامين وتوزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي تامين مواد اوليه كارخانجات  توليد كننده شكر يك هزار ميليارد ريال به تصويب كميته ماده 32 رسيده كه به سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي ابلاغ شده است.

اكبرطالب پور، هدف از اين اقدام را تامين سرمايه در گردش كارخانجات شكر اعلام كرد و گفت براساس جدول توزيع اعتبارات اين اعتبار ميان پنج كارخانه نيشكري و34 كارخانه چغندري در سالجاري توزيع خواهد شد.  

وي ، همچنين در مورد ميزان واردات شكر گفت: سهم شكر وارداتي از كل شكر تكاليف دولتي در سالجاري كمتر از10 درصد كل شكر كشور است.

طالب پور تصريح كرد: وزارت بازرگاني متناسب با افزايش توليد شكر در كشور و با تامين اعتبارات مورد نياز آمادگي دارد كه كل تكاليف شكر دولتي را از محل شكر توليد داخلي تامين كند.

