هزار ميليارد ريال اعتبار براي تامين مواد اوليه كارخانجات شكر اختصاص يافت

معاون مديركل تامين وتوزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي تامين مواد اوليه كارخانجات توليد كننده شكر يك هزار ميليارد ريال به تصويب كميته ماده 32 رسيده كه به سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي ابلاغ شده است.

اكبرطالب پور، هدف از اين اقدام را تامين سرمايه در گردش كارخانجات شكر اعلام كرد و گفت براساس جدول توزيع اعتبارات اين اعتبار ميان پنج كارخانه نيشكري و34 كارخانه چغندري در سالجاري توزيع خواهد شد.

وي ، همچنين در مورد ميزان واردات شكر گفت: سهم شكر وارداتي از كل شكر تكاليف دولتي در سالجاري كمتر از10 درصد كل شكر كشور است.

طالب پور تصريح كرد: وزارت بازرگاني متناسب با افزايش توليد شكر در كشور و با تامين اعتبارات مورد نياز آمادگي دارد كه كل تكاليف شكر دولتي را از محل شكر توليد داخلي تامين كند.