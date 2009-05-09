رسانه عمومی در اختیار همگان ‏نیست/ هشدار به بدبینی گروههای سیاسی به یکدیگر

‏به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله یوسف صانعی در دیدار با جمعی از دانشجویان حامی میرحسین موسوی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم اسلامی را که امام آورده تبلیغ شود، خاطرنشان کرد: اینکه برخی‌ها از جمهوریت و اسلامیت ‏نظام نگرانند یک جمله ‏توضیحی است چون اکثریت جامعه ما را مسلمانان تشکیل می دهند که اسلام را می پذیرند.‏

وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: باید مردم را پای صندوق های رای آورد و ‏‏با قدرت تبلیغی به آنان آگاهی داد.‏

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه همه افراد امکان استفاده از رسانه عمومی را ندارند، ابراز داشت: همگان باید ‏‏بتوانند از رسانه عمومی به نفع اسلام بهره ببرند.‏

آیت الله صانعی تاکید کرد: کسی که رأی می‌آورد باید طوری عمل کند که شرایط را برای آزادانه حرف زدن فراهم کند و دانشجویان باید از رئیس جمهور ‏‏آینده آزادی بیان را مطالبه کنند زیرا بیان حرفها و انتقادات، جامعه را هدایت و زمینه را در آینده برای تحقق خواسته مهیا می کند.‏

وی در ادامه نسبت به بدبین شدن گروه های سیاسی به یکدیگر هشدار داد و تصریح کرد: دشمن کاری کرده که در جامعه ما افرادی مثل شهید مطهری نداریم که همه گروه‌ها به آن اعتقاد داشته باشند و این بزرگترین ضربه دشمن به انقلاب ‏‏است.‏

این مرجع تقلید در ادامه با انتقاد از مشکلات موجود در کشور خاطرنشان کرد: دولت‌های سابق با نفت هشت تا 40 دلاری کشور را اداره ‏‏کردند اما رکود امروز با نفت 130 دلاری قابل قبول نیست و باید پاسخگو باشند.‏

وی در بخش پایانی سخنان خود ویژگی‌های میرحسین موسوی را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: افرادی ‏مانند مهندس میرحسین موسوی ‏افرادی متدین و متخصص و متعهد هستند و اگر در نظام ما دو فرد ‏متدین وجود داشته باشد یکی از آنها موسوی است که یک ریال هم ‏خیانت نکرده است.‏

عضو سابق مجلس ‏خبرگان رهبری با اشاره به اینکه چرا جامعه را با عوام فریبی و خواب فریب می‌دهیم، ادامه داد: موسوی ‏محال است ‏تملق بگوید و تا امروز هم نگفته و نخواهد گفت. ‏