شرطهای کمیته امداد برای کمک به بیماران خاص غیرمنطقی است

حبیب الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی(ره) شرطهای زیادی را برای تحت پوشش قرار دادن بیماران خاص و ارائه کمک به آنها ایجاد کرده که از میان آنها می توان به فاقد سرپرست بودن بیمار اشاره کرد.

وی ادامه داد: این شرطها راه را برای استفاده بیماران خاص از خدمات کمیته امداد می بندد و اجازه نمی دهد بیماران کم بضاعت از این خدمات به راحتی استفاده کنند.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران بیان کرد: کمیته امداد برای کمک به نیازمندان و دستگیری از آنها تاسیس شده، در حالیکه مسئولان این کمیته گاهی فراموش می کنند که کمک به بسیاری از بیماران کم بضاعت نیز باید در حیطه فعالیتهای آنها قرار گیرد.

کاظمی تاکید کرد: بیماران خاص کم بضاعت نیز مانند سایر نیازمندان استحقاق بهره مندی از کمکهای نهاد یادشده را دارند و نباید با گذاشتن شرطهای غیرمنطقی آنها را از دریافت کمکها ناامید کرد.

وی تصریح کرد: توجه مسئولین به حل مشکلات بیماران خاص باید دوچندان باشد، زیرا این افراد از یک سو بیمار هستند و از سوی دیگر بسیاری از آنها کم بضاعت محسوب می شوند که این امر نشان می دهد بیماران یادشده در دو زمینه تحت فشارند.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران خاطرنشان کرد: در شرایطی که نهادهای مسئول در زمینه کمک به بیماران خاص به طور کامل به وظایف خود عمل نمی کنند، انتظار می رود کمیته امداد با در نظر گرفتن رسالت واقعی خود در کمک به نیازمندان در این بخش به خوبی عمل و از شرطهای خود برای کمک به بیماران خاص کم کند تا کمی از مشکلات این بیماران کاسته شود.