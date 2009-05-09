شوراهای تبلیغات اسلامی نقش مهمی در حضور حداکثری مردم در انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده بعداز ظهر شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین همایش شوراهای هماهنگی تبلیغات کشور افزود: در شرایط حساس جهانی اهمیت انتخابات برای نظام اسلامی در حضور حداکثری مردم با اتخاذ روشهای مناسب و شایسته تبلیغی است.

وی با بیان اینکه مردم شریف خراسان رضوی و ایران به بلوغ فکری خوبی رسیده اند، گفت: مردم به طور قطع از بین صلحا، کاندیدای اصلح را انتخاب می کنند اما آنچه کشور را از بسیاری از آسیبهای احتمالی ضمانت می کند، حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوقهای رای است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وزارت کشور و همه دست اندرکاران انتخابات می کوشند امانت دار رای مردم بوده و انتخاباتی سالم و قانونی برگزار شود و توقع رئیس جمهور نیز برگزاری سالم و شایسته انتخابات است.

وی ادامه داد: برای مقابله با ترفندهای تبلبغاتی دشمنان باید به درستی در مسیر بازسازی سازمان تبلیغی خود گام برداشته و با زمان شناسی و بررسی نیازها، با استفاده از امکانات و ابزار نو اقدام کرد.

وی با اشاره به تنوع سلایق و ذائقه های مردم و پیچیدگی کار سازمان تبلیغی برای تاثیرگذاری به تمامی این سلایق گفت: مدیریت سازمان تبلیغی ما باید خود را در متن رویدادهای علمی و پژوهشی اثرگذار قرار دهد و با شناسایی چالشها و شبهات و بحرانهای فکری اجتماعی جامعه، در مسیر فراگیر شدن این فرهنگ اقدام کند.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم به میدان آمدن نیروهای کارآمد، اثر بخش و متعهد برای آماده سازی جامعه و دفاع از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: وقت آن رسیده اقدامات اصلاح گری در وادی تبلیغات دینی سامان پذیرد و مجموعه ای با نشاط، چابک و کارآمد برای پاسخگویی به نیاز جامعه فعال شود.

محمدی زاده بهترین تبلیغ را عمل و اعتقاد به پیام منتقل شده توسط پیام رسان دانست و گفت: برای اینکه شاهد حضور انسانهای برجسته و ممتاز در جامعه باشیم، باید در مسیر تعمیم معنویت جامعه از زبان گفتار در تبلیغ، به زبان عمل برسیم که بهترین زبان تاثیرگذار است.

استاندار خراسان رضوی به نیاز کشور به مدیریتی کارآمد و لایق و تلاشی همه جانبه در امر تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: از طرفی امروز مدیریت افکار عمومی محتاج تلاش مستمر و سازماندهی شده و هدف دار است که باید در راستای آن در راستای تبلیغات چاره اندیشی کرد.

محمدی زاده عملکرد غیر حرفه ای در حوزه اطلاع رسانی، بی توجهی به تکنولوژی های تبلیغاتی و عدم استفاده از ادبیات تخصصی را از جمله نقاط ضعف دستیابی به تبلیغات دینی مناسب در کشور معرفی کرد و ادامه داد: برای اینکه یک تبلیغات موثر و رسانا داشته باشیم، باید با شناخت صورت مسئله به برنامه ریزی مناسب که نیازمند ایجاد تنوع در حین برخورداری از استراتژی معین است، بپردازیم.