جدیدترین لیست تسهیلات اعطایی بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به دی ماه سال 87 به بیش از 171 هزار و 843 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به دی ماه سال 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 6.4 درصد افزایش نشان می دهد.

46.1 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، 15.2 درصد مشارکت مدنی، 7 درصد مضاربه، 3.8 درصد جعاله، 3.1 درصد سلف، 3.4 درصد قرض الحسنه، 1.5 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.6 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 17.7 درصد سایر بوده است.

بانکهای تجاری در همین مدت بیش از 104 هزار و 281 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود 1.9 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به دی ماه سال 87 به بیش از 37 هزار و 685 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 9.7 درصد افزایش یافته است.

درهمین حال، بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 29 هزار و 877 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 19.9 درصد افزایش نشان می دهد.