كن لوچ شواليه اي با شمشير سينما

خبرگزاري " مهر": به راستي چند تن ازفيلمسازان جهان به ماهيت واقعي فيلمسازي مي انديشند واز دوربين به عنوان ابزاري براي به تصويركشيدن معضلات اجتماعي سود مي جويند.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" فردا 28 خرداد (17ژوئن ) سالروز فيلمسازي ست كه رويگردي چنين به سينما دارد . بي ترديد " كن لوچ "، كارگردان انگليسي ازمعدود فيلمسازاني است كه به اين مهم دست يافته وتعهد ومسئوليت را درقالب فيلمسازي معني مي كند.

" كنت لوچ "، كارگردان تاثيرگذارسينماي انگلستان درروز17 ژوئن سال 1936 دروارونيك شاير چشم به جهان گشود.

اين كارگردان كه همواره موضوعات بشري را درمحوريت آثارش قرارمي دهد درابتدا فعاليت هنري را با بازيگري آغازكرد وسپس به عنوان كارگردان درشبكه BBC سرگرم به كارشد.

اوبه همراه " توني گارليت "، تهيه كننده شبكه ديدگاههاي مشتركي نسبت به تاثيرتلويزيون برمردم داشتند وبراي ايجاد تغييرات اجتماعي ، فعاليت برروي چندين فيلم تلوزيوني را آغازكردند كه ازآن جمله مي توان به " نقطه اتصال " و" كتي به خانه بيا" اشاره كرد.

اين آثاركه درسال 1965 جلودوربين رفتند ازمضموني كنايه آميزبرخورداربودند وبا وجهي واقع گرايانه به بررسي موضوعات مطرح درجامعه مي پرداختند." لوچ " نخستين فيلم بلند سينمايي اش را درسال 1967 با نام " گاو بي نوا " ارائه داد.

اين اثرداستان مشكلات زندگي يك دخترنوجوان را روايت مي كرد وازسبك فيلمبرداري مستند سود مي جست با وجود اين، ساخت فيلم " قوش " درسال 1969 بود كه شهرت ومحبوبيت را براي اين كارگردان به ارمغان آورد.

اين فيلم داستان زندگي يك پسرجوان وقوش دست آموزش را درمحوريت داشت وروزنه اميدي را درزمينه ساخت فيلمهاي واقع گرايانه وترسيم تفاوتهاي طبقاتي موجود به مردم نشان داد.

كارگردان صاحب سبك سينما پس ازارائه فيلم " پس اززندگي خانوادگي " درسال 1971 فيلم " جك سياهه " را جلودوربين برد.

فيلم " پس اززندگي خانوادگي " نمايش دهنده اختلالات رواني يك زن بود وبه يك اثرخوش ساخت تبديل شد اين درشرايطي است كه فيلم " جك سياهه " براساس كتاب كودكان كليد خوردو نتوانست انتظارات را برآورده كند.

فيلم " شكارچي " درسال 1980 شاهد بازگشت " لوچ " به عرصه ساخت فيلمهاي اجتماعي بود.

حركتي كه اين كارگردان درابتداي خط مشي هنري اش آغازكرد با ساخت فيلمهاي " نگاه ها ولبخندها " ادامه يافت.

فيلم " دستورجلسه پنهاني " ساخته " كن لوچ " درسال 1990 يك اثرشگفت انگيزبود كه سياستهاي انگلستان را درزمينه مشاركت اين كشوردرايرلند مورد بررسي قرارمي داد.

كارگردان مطرح انگلستان درسال 1991 فيلم " توده " را ارائه داد.اين اثركه نگاهي به آثاركمدي داشت درآمريكا با زيرنويس به نمايش درآمد چرا كه لهجه هنرپيشگان وديالوگهايي كه ميان آنها ردوبدل مي شد ، بسيارمبهم وكنايه آميزبودند.

فيلمهاي " باران سنگ " درسال 1993 و" سوسك خانواده " محصول سال 1994 نشان دادند كه تمايل اين كارگردان براي ساخت فيلمهاي اجتماعي به هيج عنوان كاهش نيافته است.

" كن لوچ " همچنان به فعاليت هنري پرداخته وتعهد ومسئوليت را درقالب فيلمسازي معني مي كند.