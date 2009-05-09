قانون خط قرمز موسوی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سعید شیرکوند روز شنبه در نشست خبری در بندرعباس افزود: آزادی و عدالت واژه های ارشمند و بی بدیلی هستند و باید به معنای درستی واژه به آنها عمل شود.

وی در خصوص حمایت عده ای از اصولگرایان از موسوی گفت: اینکه بخشی از اصولگرایان از مهندس موسوی حمایت می کنند را نمی توان بر موسوی ایرادی گرفت زیرا سازمان اصولگرایان با افراد اصولگرا متفاوت است.

شیرکوند ادامه داد: باید بپذیریم فردی قبل از آنکه به جناحی متصل شود باید صداقت در کردار داشته باشد و با این صداقت است که می تواند مخاطبان را جذب کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص حضور دو کاندیدا اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد: تحلیل نزدیکان کروبی این است که حضور هر دو کاندید باعث خدشه وارد کردن به آرای فرد دیگر نمی شود بلکه مانع از پیروزی کاندیدای حزب رقیب می شود که ما هم به این نظریه احترام می گذاریم.

وی در خصوص عملکرد رسانه های دولتی تصریح کرد: متأسفانه صدا و سیما به بزرگنمایی اقدامات دولت می پردازد و اشتباهات و عملکرد نامطلوب آن را به نقد نمی کشد و ما با کمبود رسانه و تریبون روبرو هستیم تا بتوانیم مردم را متوجه این تحریفها کنیم.

عضو جبهه مشارکت نگاه حذفی به مدیران دولتهای قبلی در دولت نهم را باعث نامساعد بودن وضع کنونی جامعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت نهم تمامی مدیران و کارشناسان دولتهای گذشته کنار گذاشته شدند و از افرادی فاقد تجربه و صلاحیت استفاده شد که نتیجه آن رسیدن به این اوضاع نامطلوب است و مهندس موسوی با رد عملکرد دولت نهم در این خصوص ملاک انتخاب مدیران و کارشناسان را بر شایستگی و توانمندی آنها بنا نهاده است.

معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی در خصوص روابط سیاسی ایران در دولت موسوی خاطرنشان کرد: ایران نمی تواند جزیره ای جدا از سایر کشورها باشد و باید با اتخاذ برنامه ای تعاملی روندی رو به پیشرفت داشته باشد.

شیرکوند از تشکیل ستادی مجزا برای حامیان اصولگرا موسوی به زودی خبر داد و افزود: دولت نهم در عرصه هایی که با کمیت روبرو نیست خود را پیروز می داند اما در عرصه اقتصاد که با کمیت روبروست نمی تواند این شکست بزرگ را انکار کند و از رسیدن تورم 11.3درصدی سال 84 به تورم 25 درصدی در سال 87 چشم پوشی کند.

وی در پایان موسوی را اصلاح طلبی عنوان کرد که به اصول انقلاب و خود مراجعه می کند.