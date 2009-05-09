فردوس مقام نخست جشنواره تئاتر خراسان جنوبی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس آموزش و پرورش شهرستان فردوس صبح شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنر تاثیر بسیاری بر زندگی انسانها دارد، گفت: گوهرهای وجودی انسانهای وارسته مانند شیخ بهایی از طریق هنر هویدا شده است.



حسین وحیدی اظهار داشت: دانش ‌آموزان مستعد استان خراسان جنوبی باید بتوانند قله‌های رفیع هنر را فتح کنند و در حال حاضر نیز هنرمندان جوان و نوجوان ما قادر هستند سکو‌های هنری جهان در تئاتر را به خود اختصاص دهند.

جشنواره دانش‌ آموزان شهرستانها و مناطق استان خراسان جنوبی به مدت دو روز در فردوس برگزار شد و آثار هنری برتر این جشنواره با معرفی نمایشها و مقامهای نخست در محل تالار محراب اداره ارشاد فردوس به کار خود پایان داد.

جشنواره تئاتر دانش ‌آموزان خراسان جنوبی در فردوس با شرکت هشت گروه نمایشی صحنه ‌ای و عروسکی از شهرستانهای بیرجند، قاین، زیرکوه، خوسف، درمیان، سربیشه سرایان و فردوس برگزار شد که در مجموع 127 هنرمند در آن حضور داشتند.

در پایان این جشنواره گروه تئاتر دانش ‌آموزی شهرستان فردوس موفق شد با اجرای نمایش دیروز، امروز، فردا مقام نخست این جشنواره دانش‌ آموزی را به خود اختصاص دهد.

همچنین جایزه بهترین نویسندگی و بهترین کارگردانی و طراحی صحنه و عنوان نمایش اول برگزیده استان خراسان جنوبی به ترتیب به حسین ابراهیمی و محمدرضا سروری از شهرستان فردوس اهدا شد.

در این مسابقات در بخش تئاتر عروسکی نمایش شهرستان قاین حائز رتبه نخست شد و به جشنواره منطقه ‌ای کشور راه یافت.

در این جشنواره رتبه اول چهره ‌پردازی در بخش نمایش صحنه ‌ای به هنرمندان سربیشه اختصاص یافت و در بخش طراحی بروشور هنرمندان قاین، در موسیقی هنرمند بیرجندی و در طراحی لباس هنرمندان درمیانی اول شدند.

رتبه اول بازیگری نیز به صورت مشترک به مصطفی مباشری از بیرجند و معین ‌الدین خواجه ‌نیا از فردوس اختصاص یافت.