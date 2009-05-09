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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

یک میلیون راس دام در ایلام واکسینه شدند

یک میلیون راس دام در ایلام واکسینه شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر دامپزشکی استان ایلام گفت: در سال جاری یک میلیون راس دام در این استان واکسینه شده اند.

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان دام علیه بیماریهای آبله، شاربن، تیلریوز و....در مناطق روستایی استان ایلام واکسینه شده اند.

وی بیان داشت: 70 اکیپ عملیاتی در نقاط مختلف استان ایلام کار واکسینه کردن دامهای استان علیه بیماریها بر عهده دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح ریشه کنی بیماریهای آبله و شاربن از دیگر اقدامات دامپزشکی در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: تا پایان پاک سازی و ریشه کنی این دو بیماری حدود چهار میلیون راس دام واکسینه می شوند.

پیرانی یادآور شد: با توجه به مرزی بودن استان ایلام، دامداران باید نهایت همکاری را با اکیپهای عملیاتی جهت واکسینه کردن دامها داشته باشند تا از هر گونه بیماریهای مشکوک پاک شوند.

کد مطلب 874844

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