یک میلیون راس دام در ایلام واکسینه شدند

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان دام علیه بیماریهای آبله، شاربن، تیلریوز و....در مناطق روستایی استان ایلام واکسینه شده اند.

وی بیان داشت: 70 اکیپ عملیاتی در نقاط مختلف استان ایلام کار واکسینه کردن دامهای استان علیه بیماریها بر عهده دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح ریشه کنی بیماریهای آبله و شاربن از دیگر اقدامات دامپزشکی در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: تا پایان پاک سازی و ریشه کنی این دو بیماری حدود چهار میلیون راس دام واکسینه می شوند.

پیرانی یادآور شد: با توجه به مرزی بودن استان ایلام، دامداران باید نهایت همکاری را با اکیپهای عملیاتی جهت واکسینه کردن دامها داشته باشند تا از هر گونه بیماریهای مشکوک پاک شوند.